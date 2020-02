Mercedes CLA Shooting Brake 2020: a giugno arriva anche la versione ibrida

A giugno 2020 Mercedes lancerà la seconda generazione della CLA Shooting Brake, lussuosa station wagon che, tra le sue fila, avrà disponibile anche un'interessante versione Hybrid

Introdotta a listino per la prima volta nel 2019, la Mercedes CLA Shooting Brake è ormai pronta a ricevere il suo primo, importante, upgrade: la seconda generazione della station wagon tedesca arriverà a giugno 2020, sarà declinata negli allestimenti Executive, Business, Sport e Premium e proporrà, tra le motorizzazioni benzina e diesel, anche un’interessante versione ibrida con propulsore 1.3 Litri da 163 cavalli. Pochi stravolgimenti ma, al contrario, un grande lavoro di fino è stato portato a termine dalla Casa della Stella a Tre Punte, che ha regalato alla nuova CLA Shooting Brake delle dimensioni più generose e un vano di carico nettamente più ampio, con i suoi 871 mm di apertura a fronte dei 635 mm del precedente modello.

MERCEDES CLA SHOOTING BRAKE 2020: COME UNO SQUALO

A livello estetico la nuova Mercedes CLA Shooting Brake 2020 si distinguerà dalla “sorella” coupè grazie a un look decisamente aggressivo, con il muso anteriore a forma di squalo e il tradizionale cofano motore allungato. Le fiancate e la parte di carrozzeria sopra i passaruota posteriori sono diventate più muscolose, mentre la coda è leggermente schiacciata per via della sua forma da station wagon. Rispetto al vecchio modello cambiano anche le proporzioni: la nuova CLA è più lunga (di 48mm), più larga (di 53mm) e più bassa (di 2mm).

All’anteriore i fari piatti e la mascherina del radiatore Matrix con il logo della Stella posizionato centralmente la rendono subito riconoscibile, così come le luci posteriori sdoppiate e il numero di targa spostato sul paraurti, che è collegato al portellone posteriore. Un’altra novità è la sua apertura di carico: con il bagaglio aperto ora la nuova Shooting Brake arriva a quota 871 mm in larghezza, un valore nettamente più alto rispetto al passato che rende più facile qualsiasi operazione di trasporto per un volume totale di 505 Litri.

MERCEDES CLA SHOOTING BRAKE 2020: TECNOLOGIA E MOTORIZZAZIONI

Per quanto riguarda la dotazione di bordo, la nuova Mercedes CLA Shooting Brake 2020 avrà a disposizione il sistema MBUX (Mercedes-Benz User Experience) con sistemi di assistenza alla guida intelligenti che si aggiungeranno al riconoscimento vocale richiamabile tramite la semplice frase “Hey Mercedes!”. Tra le tecnologie disponibili la Casa della Stella a Tre Punte propone il Distronic per la regolazione della distanza di sicurezza, il sistema di assistenza allo sterzo, al cambio di corsia, alla ripartenza in autostrada e al parcheggio attivo (Parktronic). Tra i vari allestimenti disponibili è possibile anche installare l’Energizing Pack con interfaccia auto-utente ancora più diretta e immediata, che permetterà un viaggio tutto all’insegna del comfort e del benessere.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, infine, la nuova CLA Shooting Brake 2020 sarà rappresentata nella versione top di gamma, la CLA250, dal propulsore 2.0 Litri turbo-compresso da 225 cavalli e 350 Nm di coppia massima, associato al cambio automatico a doppia frizione 7G-DCT a sette rapporti. La stessa unità è utilizzata come base anche per i modelli AMG, tra i quali troviamo la CLA35 (306 cavalli e 400 Nm), CLA45 (387 cavalli e 480 Nm) e CLA45S (421 cavalli e 500 Nm), tutti equipaggiabili anche con la trazione integrale 4MATIC.