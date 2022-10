Mercedes Classe B 2023: più ibrida e sportiva con il restyling di metà carriera

La nuova Mercedes Classe B MY2023 si caratterizza per un look più affilato e dinamico e per una gamma motori ora totalmente elettrificata

Quattro anni dopo il suo lancio sul mercato, la Mercedes Classe B si rinnova in maniera profonda con il tanto atteso restyling di “metà carriera”: l’aggiornamento per la berlina compatta della Casa tedesca introduce innanzitutto un look più affilato e sportivo a partire dal paraurti e dai gruppi ottici anteriori, più sottili che in passato ma sempre a tecnologia Full LED. I cerchi possono essere scelti fino alla misura di 19”, mentre al posteriore spicca il nuovo taglio dei fari che dona ancora più personalità all’intero corpo vettura.

Passando nell’abitacolo, le novità portate in dote dalla Mercedes Classe B 2023 si possono circoscrivere al rinnovato sistema multimediale MBUX, ora più veloce e semplice da utilizzare oltre che provvisto della nuova funzionalità Tourguide e del riconoscimento tramite impronte digitali già visto sul restyling della Classe A. L’infotainment presenta uno schermo da 10,25” ed è affiancato al quadro strumenti full-digital da 7” (optional da 10,25”), entrambi inseriti in una plancia rivestita con materiali eco-sostenibili tra cui quello misto tessuto-pelle nera Artico/Microcut.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, il restyling della Mercedes Classe B introduce la tecnologia mild-hybrid a 48V su tutti i propulsori benzina presenti a listino: questo aggiornamento aumenta di 14 cavalli la potenza massima di ogni singola powertrain ed è previsto per le versioni B 180 (136 CV), B 200 (163 CV), B 220 4Matic (190 CV) e B 250 4Matic (224 CV). Più prestazionale, infine, anche la B 250 plug-in, che arriva a 218 cavalli e permette la ricarica della batteria in AC fino a 11 kW e in DC con le colonnine pubbliche fino a 22 kW.