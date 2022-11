Mercedes Classe B 2023: via alle vendite, prezzi da 36.950 Euro

La Casa della Stella ha pubblicato il listino prezzi e allestimenti della nuova Classe B 2023: ecco tutti i dettagli

Parallelamente a quanto accaduto per la Classe A, anche per la Classe B il marchio Mercedes ha pubblicato il listino prezzi e allestimenti per l’Italia: la monovolume tedesca è stata oggetto di un recente restyling che introduce diversi aggiornamenti estetici, un’ottima dotazione tecnologica (compreso il sistema infotainment MBUX da 10,25”) e una gamma motori completamente elettrificata con la tecnologia mild-hybrid.

La gamma della Nuova Mercedes Classe B 2023 è declinata in sette allestimenti (Executive, Advanced, Advanced Progressive, Advanced Plus Progressive, Advanced Plus AMG Line, Premium AMG Line e Premium Plus AMG Line) e la dotazione di serie prevede un pacchetto ancora più ricco rispetto al precedente Model Year. La base di partenza Executive, infatti, è equipaggiata con i cerchi da 16”, il doppio display da 10,25” per cockpit e sistema multimediale, sedili anteriori Comfort con rivestimenti eco-sostenibili in tessuto Artico/Microcut e pacchetto di servizi da remoto Mercedes Me. I prezzi? Da 36.950 Euro per il benzina B 180 Automatic: a seguire il listino completo.