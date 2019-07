Mercedes Classe B, debutta la versione speciale Sport Extra

Nuovo arrivo in casa Mercedes: la casa tedesca, infatti, ha ufficializzato il debutto della Mercedes Classe B Sport Extra, una serie speciale che rende la versione Sport Plus ancora più ricca nell’allestimento e nella tecnologica a disposizione di conducente e passeggero. Mercedes Classe B Sport Extra: tutte le caratteristiche La Mercedes Classe B Sport Extra […]

Nuovo arrivo in casa Mercedes: la casa tedesca, infatti, ha ufficializzato il debutto della Mercedes Classe B Sport Extra, una serie speciale che rende la versione Sport Plus ancora più ricca nell’allestimento e nella tecnologica a disposizione di conducente e passeggero.

Mercedes Classe B Sport Extra: tutte le caratteristiche

La Mercedes Classe B Sport Extra arriva sul mercato italiano con motorizzazioni 180 d (da 116 CV e 260 Nm) e 180 (136 CV e 200 Nm), sia con cambio manuale a sei marce che con cambio a doppia frizione 7G DCT. La vettura è nata per offrire di serie il massimo della tecnologia, rendendo ancora più ricca la versione Sport Plus, con un importante upgrade sul fronte dell’infotainment e della sicurezza tra cui il Pacchetto TECH, che include il display centrale multimediale ad alta risoluzione da 10,25 pollici, il sistema di navigazione Mercedes-Benz, il Mirror Pack e l’Active Parking Assist con PARKTRONIC, insieme con il quadro strumenti da 10,25″ e la funzione Realtà Aumentata. Le dimensioni aumentate dei due display valorizzano al massimo le funzionalità del sistema di Infotainment MBUX. Un vero e proprio ponte tra universo virtuale e mondo reale, reso ancor più efficace dalla funzione Realtà Aumentata: grazie a una telecamera nel parabrezza, vengono visualizzate sul display le immagini video dell’ambiente circostante con l’aggiunta di elementi grafici di navigazione che facilitano l’orientamento, come ad esempio frecce direzionali o numerici civici.

Un’innovazione che si integra nel Sistema di navigazione Mercedes-Benz, che dispone di numerose opzioni per la scelta del percorso, dati cartografici memorizzati su disco fisso, immissione della destinazione tramite funzione touch o vocalmente e calcolo del percorso con annesse tappe intermedie.

Mercedes Classe B Sport Extra: quanto costa

Nonostante la ricchissima dotazione, Mercedes ha previsto per coloro che sceglieranno la Classe B Sport Extra vantaggi economici pari a 2.300 euro. L’Auto è già disponibile nelle concessionarie con prezzi a partire da 29.370 euro.