Mercedes Classe T: il city van per le famiglie arriva nel 2022

Al fianco della Classe V, Mercedes ha intenzione di produrre un monovolume più piccolo pensato per le attività di tutti i giorni. Sarà la prossima Classe T e debutterà nel primo semestre del 2022

Avete la necessità di una multispazio di lusso pensata per la famiglia e per tutte le attività che amate fare nel tempo libero? Se la Classe V rappresenta per voi una soluzione troppo ingombrante, non disperate: presto è in arrivo una monovolume del segmento small che saprà accontentare ogni vostra esigenza. Mercedes-Benz, infatti, ha in programma di far debuttare dal primo semestre del 2022 la nuova Classe T, un city van compatto di alto livello progettato per tutti coloro che hanno bisogno di spazio per esprimere al meglio le proprie passioni durante il fine settimana (ma non solo).

Al momento la Casa della Stella non ha rilasciato immagini della sua nuova creazione, ma solamente una foto teaser grazie alla quale si possono intravedere le forme del veicolo in questione. La Classe T offrirà interni spaziosi e numerose possibilità di utilizzo senza scendere a compromessi in termini di comfort, anche nel trasporto dei passeggeri: ciò è rappresentato dalle ampie porte scorrevoli laterali, che consentono un comodo ingresso a bordo sia dal lato sinistro che da quello destro della vettura.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, inoltre, la Classe T verrà resa disponibile sia con la trazione convenzionale che in una variante completamente elettrica. Un’assoluta novità per questo city van, oltre che una soluzione che verrà adottata sulla nuova versione del Citan: presente sul mercato dal 2012, questo veicolo commerciale sarà quindi munito di un propulsore a zero emissioni, che gli consentirà di svolgere al meglio il proprio lavoro per i servizi di distribuzione nelle aree urbane.