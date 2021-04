Mercedes CLS 2021: novità, motori, caratteristiche

Mercedes CLS MY 2021 si presenta con un look ancora più sportivo, nuove combinazioni di colore e tanta tecnologia a bordo e nella realizzazione del motore

Mercedes ha presentato la versione 2021 dell’apprezzata CLS, la coupé tedesca che arriva sul mercato con un importante carico di novità sia nel look esterno, sia nella dotazione offerta, di alto livello come ci si aspetta dalla casa tedesca.

Mercedes CLS 2021: le caratteristiche

La versione 2021 di Mercedes CLS arriva sul mercato con un look ancora più sportivo soprattutto il frontale con la nuova mascherina del radiatore e i paraurti ad accentuare ulteriormente il dinamismo del coupé. Il modello base con esterni Avantgarde di serie possiede una nuova grembialatura anteriore con incisive griglie delle prese d’aria, due lamelle per ogni lato e uno splitter frontale color cromo argentato. La grembialatura posteriore presenta un inserto in look diffusore nero e una modanatura decorativa color cromo argentato.

I cerchi in lega leggera sono da 19 pollici e sono disponibili sia a razze che a cinque doppie razze. Decisamente accattivanti i componenti del kit aerodinamico AMG come la grembiolatura specifica AMG con A-Wing di colore nero, lo splitter frontale color cromo argentato, le griglie delle prese d’aria dal look sportivo con listelli verticali e flic aerodinamici in nero lucidato a specchio. Con gli esterni AMG Line è possibile scegliere per i cerchi in lega leggera AMG da 20 pollici torniti a specchio con design a razze e look bicolore tra due nuovi colori: grigio tremolite o nero lucidato a specchio.

Anche l’interno dell’abitacolo è stato rivisto. Le modanature decorative, in legno di noce marrone a poro aperto e legno grigio lucidato a specchio, sono disponibili anche per la consolle centrale. I rivestimenti in pelle dei sedili è disponibile in nuove combinazioni cromatiche come grigio neva/grigio magma e marrone terra di Siena/nero. CLS è stata dotata anche di un nuovo volante multifunzione in pelle nappa. Le razze sono in nero lucidato a specchio con inserto in color cromo argentato, mentre i comandi al volante sono completamente in color cromo argentato. Con il pacchetto sistemi di assistenza alla guida (a richiesta), il guidatore usufruisce del supporto del sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza Distronic e del sistema di assistenza allo sterzo attivo. In questi sistemi, il volante sfrutta il riconoscimento delle mani del conducente.

Mercedes-AMG ha aggiornato la CLS 53 4MATIC+ con numerosi highlight visivi e accattivanti pacchetti di equipaggiamento. Tra le innovazioni di serie spiccano il frontale ridisegnato con il paraurti sportivo AMG in versione A-Wing con flic neri e griglie delle prese d’aria a vista, nonché mascherina specifica AMG a listelli verticali. Le cornici dei cristalli sono in alluminio lucidato oppure, in combinazione con il pacchetto Night, in nero lucidato a specchio. I retrovisori esterni sono verniciati in tinta con la vettura.

Anche in questo caso i modelli con pacchetto Night AMG o pacchetto carbonio AMG per gli esterni II rappresentano un’eccezione: qui i retrovisori sono in nero lucidato a specchio o possiedono un alloggiamento in fibra di carbonio. Pure i modelli CLS Mercedes-AMG si guidano con un volante di ultima generazione, qui in pelle nappa e con i ben noti tasti al volante AMG con display. Il pacchetto Night AMG II, disponibile in combinazione con il pacchetto Night AMG (e che comprende mascherina del radiatore, Stella Mercedes sulla coda e caratteri tipografici con cromatura scura) dà all’uno un aspetto ancora più sportivo.

CLS 53 4MATIC+ abbina al motore da 435 CV di potenza massima un alternatore-starter integrato che 16 kW di potenza e 250 Nm di coppia momentanee, alimentando anche la rete di bordo a 48 V. Il cambio 9G SPEEDSHIFT TCT AMG ha una risposta estremamente rapida, mentre il sistema di sospensioni pneumatiche concorrono all’esperienza di guida dinamica.