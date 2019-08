Mercedes EQ Power per la prima volta anche per Classe A e Classe B

L'EQ Power di Classe A e Classe B rafforza l'offensiva plug-in di Mercedes-Benz: entro il 2020 l'azienda estenderà l'offerta ad oltre 20 modelli. In Germania, i listini di A 250 e ed A 250 e Sedan partono rispettivamente da 36.943,55 euro e 37.300,55 euro, 37.663,50 per la B 250 e

I veicoli ibridi plug-in rappresentano un passaggio chiave verso la diffusione la mobilità a zero emissioni. In casa Mercedes lo sanno bene e per questo in Germania continuano a sviluppare i propri modelli ibridi plug-in EQ Power. Oggi, la scelta si amplia anche al segmento delle compatte con il debutto su Classe A e Classe B.

Mercedes: le piccole sono anche pulite

Questo è un anno importante per Mercedes perché segna il debutto il debutto della nuova A 250 e (consumo di carburante combinato 1,5-1,4 l/100 km, emissioni di CO2 combinate 34-33 g/km, consumo di corrente combinato 15,0-14,8 kWh/100 km)1, A 250 e Sedan (consumo di carburante combinato 1,4 l/100 km, emissioni di CO2 combinate 33-32 g/km, consumo di corrente combinato 14,8 -14,7 kWh/100 km) e B 250 e (consumo di carburante combinato 1,6-1,4 l/100 km, emissioni di CO2 combinate 36-32 g/km, consumo di corrente combinato 15,4-14,7 kWh/100 km)1. L’EQ Power di Classe A e Classe B rafforza l’offensiva plug-in di Mercedes-Benz: entro il 2020 l’azienda estenderà l’offerta ad oltre 20 modelli. In Germania, i listini di A 250 e ed A 250 e Sedan partono rispettivamente da 36.943,55 euro e 37.300,55 euro, 37.663,50 per la B 250 e.

Le nuove compatte ibride plug in saranno sul mercato entro la fine dell’anno. Le nuove compatte con EQ Power si caratterizzano soprattutto per un inedito piacere di guida a zero emissioni, perfetto per l’utilizzo quotidiano: autonomia elettrica di 70-75 km (NEDC), potenza elettrica di 75 kW, potenza complessiva di 160 kW, coppia complessiva di 450 Nm, velocità massima di 140 km/h (motore elettrico)/235 km/h (complessiva; Classe A Sedan), accelerazione 0-100 km/h in 6,6 secondi (Classe A Sedan) nessuna limitazione del vano bagagli. Le vetture montano il motore in posizione trasversale e per il cambio a doppia frizione 8F-DCT è stato sviluppato un gruppo di trasmissione ibrido compatto che segue gli stessi principi tecnici del componente corrispondente nei veicoli con motore longitudinale. Si tratta di un motore sincrono ad eccitazione permanente con rotore interno. Lo statore è integrato nella scatola del gruppo di trasmissione, mentre nel rotore del motore elettrico è collocata l’efficiente frizione di innesto del motore. Il raffreddamento dello statore e del rotore in funzione della necessità consente di sfruttare senza problemi la potenza di punta e quella continua del motore elettrico.

Per la prima volta in Mercedes-Benz, il motore a combustione interna è avviato esclusivamente dal motore elettrico; i modelli ibridi compatti non dispongono infatti di un motorino di avviamento da 12 volt separato (starter). Come accumulatore dell’energia elettrica viene impiegata una batteria ad alto voltaggio agli ioni di litio dalla capacità complessiva di circa 15,6 kWh che può essere caricata da una fonte di energia elettrica esterna. A 250 e e B 250 e possono essere caricate con corrente alternata o continua. La presa di corrente si trova nella fiancata destra della vettura. Se collegati a una wallbox di ricarica da 7,4 kW in corrente alternata (CA), questi modelli ibridi plug-in compatti passano da un livello di carica (SoC, Status of Charge) del 10% al livello del 100% in 1 ora e 45 minuti. La ricarica in corrente continua (CC) richiede circa 25 minuti per portare il livello di carica dal 10 all’80%.

Le batterie sono fornite da Deutsche ACCUMOTIVE, società affiliata di Daimler al 100%. La batteria ad alto voltaggio è raffreddata ad acqua e pesa circa 150 kg. L’innovativo impianto di scarico offre una configurazione particolarmente raffinata, dal momento che non si spinge fino alla coda della vettura, bensì sbocca centralmente sotto il pianale, con il silenziatore di scarico integrato nel tunnel centrale. L’integrazione del serbatoio del carburante sull’asse lascia spazio libero dietro i sedili posteriori per la batteria ad alto voltaggio. Di conseguenza, nei modelli A 250 e e B 250 e il volume del bagagliaio viene ridotto solo in misura minima rispetto ai modelli affini con motorizzazione non ibrida. Con l’introduzione di MBUX (Mercedes-Benz User Experience) gli stati di esercizio finora presenti in tutti i modelli ibridi plug-in EQ Power sono stati integrati nei programmi di marcia. In ogni modello ibrido plug-in di Mercedes-Benz, ad esempio, sono disponibili i nuovi programmi di marcia Electric e Battery Level, già presenti anche a bordo dei modelli compatti. Electric permette di usufruire delle massime prestazioni elettriche.

Il motore a combustione interna viene avviato, in aggiunta a quello elettrico, soltanto quando il conducente preme il pedale dell’acceleratore in kick-down. Inoltre, con il programma Electric è possibile selezionare il recupero di energia con i paddle dietro il volante. Le levette di innesto sul volante consentono di impostare cinque diversi livelli di recupero (DAUTO, D+, D, D- e D–). Sono disponibili anche i programmi Comfort, ECO e Sport, con i quali il guidatore può dare eventualmente priorità alla guida elettrica, oppure accentuare la dinamica di marcia con la trazione combinata o privilegiare la guida con motore a combustione interna, ad esempio se desidera conservare l’autonomia elettrica.