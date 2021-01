Mercedes EQA: il crossover elettrico è pronto al debutto

Con un’immagine teaser degli interni la Casa della Stella a Tre Punte ha confermato l’unveiling ufficiale della EQA per la fine del mese di gennaio

L’attesa è ormai finita: tra qualche giorno, per la precisione nella giornata di mercoledì 20 gennaio, il Gruppo Mercedes-Benz toglierà ufficialmente i veli alla sua nuova creazione elettrica, quella EQA in stile crossover che diventerà, di fatto, il secondo modello a zero emissioni prodotto dal brand EQ della Stella dopo il SUV EQC. Si tratta di una vettura che andrà a collocarsi in gamma allo stesso livello della GLA, dalla quale però si distanzierà proprio per la presenza di una powertrain spinta da un pacco batterie decisamente generoso.

Anche se al momento i dettagli tecnici a nostra conoscenza sono ridotti all’essenziale, vi possiamo anticipare che la nuova Mercedes EQA avrà a disposizione la piattaforma MEA EVA e arriverà sul mercato – verosimilmente in primavera – in una prima versione chiamata EQA 250, dalla potenza di 190 cavalli e con la trazione sulle sole due ruote motrici. In futuro, tuttavia, sono previste anche varianti più spinte, dotate di trazione 4WD e potenze superiori ai 200 kW. Per quanto riguarda gli accumulatori, la Casa della Stella ha confermato un ampio range da 60 a 110 kWh, per un’autonomia comunque superiore ai 400 km.

Passando al profilo estetico, la Mercedes EQA recentemente si è fatta intravedere in alcuni test svolti sulle nevi della Svezia, dove ha sfoggiato la classica livrea “camouflage” in blu realizzata dal brand elettrico EQ. Oltre a ciò, il marchio tedesco ha anche rilasciato una prima immagine teaser degli interni, dove si può notare il grande pannello centrale con i due schermi dedicati alla strumentazione e alla gestione del sistema infotainment. Per il resto della scheda tecnica, invece, vi rimandiamo alla giornata del 20 gennaio, quando ne sapremo sicuramente di più.