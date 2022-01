Mercedes EQV: grazie a Sortimo anche il camper diventa elettrico!

L'allestitore svizzero Sortimo ha collaborato con Mercedes-Benz Vans per realizzare il primo camper a zero emissioni su base EQV

Dopo aver personalizzato il Citan, l’azienda svizzera Sortimo è pronta a fare un altro salto di qualità nel mondo dell’allestimento di veicoli destinati al trasporto passeggeri: grazie a un’importante collaborazione con Mercedes-Benz Vans, il preparatore punta al lancio del primo eCamper ad alimentazione elettrica, che utilizzerà la base di partenza dell’EQV presentato nella scorsa primavera.

L’esemplare convertito da Sortimo, di tipo modulare, è già disponibile per tutti gli interessati che se si indirizzano verso il modello full-optional potranno avere a disposizione un tetto a soffietto con letto integrato e un box multifunzione posizionato nel bagagliaio del veicolo provvisto di unità letto e cucina. Quest’ultima è composta da un sistema di cassetti e include un lavello, due piani cottura a gas estraibili, un frigobox, le posate e tanti altri accessori.

Il letto posizionato nel tetto a soffietto, ovviamente, è stato adattato alla larghezza della vettura e può essere utilizzato con pochi e semplici gesti, mentre i sedili posteriori (quando ripiegati) garantiscono notevoli vantaggi in termini di spazio. La dotazione è completata da due pannelli solari opzionali da 400W (capaci di caricare senza problemi sia la batteria di avviamento che quella supplementare), dai vetri posteriori oscurati, dall’Ambient Lighting per il vano posteriore, dalle prese USB e dai sedili anteriori girevoli.

La Mercedes EQV è disponibile in due lunghezze (standard da 5,14 metri e XL da 5,37 metri) e in due varianti di pacco batterie: la EQV 250 da 60 kWh con autonomia massima di 213-236 km (ciclo WLTP) e la più prestazionale EQV 300, con accumulatori da 90 kWh in grado di spingere la percorrenza con la singola ricarica fino a 326-363 km. Il ripristino dell’energia, in entrambi i casi, può avvenire attraverso le colonnine ultra-rapide con tempi di attesa di 45 minuti per passare dal 10 all’80% di disponibilità energetica.