Il Mercedes Citan diventa un micro-camper con l’allestimento di Sortimo

Il Citan sarà esposto al Suisse Caravan Salon di Berna con tenda da tetto e box multifunzione dotato di cucina e mobile letto

Che il Mercedes Citan, il nuovo multispazio della Casa tedesca, potesse trasformarsi in un piccolo camper tuttofare lo avevamo già scoperto grazie all’allestimento messo in campo dal preparatore VanEssa Mobilcamping in quel di Düsseldorf. A riprova di questa sua speciale “indole” oggi ci pensa invece SORTIMO Svizzera a far vedere di cosa è capace il Citan, esponendolo (opportunamente modificato) allo stand dedicato del Suisse Caravan Salon di Berna del 28 ottobre – 1 novembre.

La soluzione proposta, in questo caso, prevede una tenda da tetto dove trascorrere la notte e un box multifunzione “2 in 1” provvisto di cucina e mobile letto, entrambi realizzati come veri e propri moduli che possono essere installati oppure rimossi con estrema facilità. Il loro posizionamento è nella parte posteriore del Citan e, partendo dalla cucina, siamo di fronte a un sistema di cassetti che includono un lavello, un fornello a gas con due fuochi, tutti gli utensili per preparare succulenti leccornie durante il campeggio e, opzionalmente, anche un frigobar.

Il letto, invece, è stato concepito per posizionarsi sopra il cucinino e ha una superficie complessiva di 2,02 metri per 1,510 metri: quando ripiegato, ovviamente, non crea nessun impedimento nel permettere ai passeggeri di usufruire dello spazio a bordo… ed è in questo caso che entra in gioco la tenda (in tessuto impermeabile) montata sulle barre portatutto del tetto del veicolo. La superficie utilizzabile (2,4 x 1,4 metri) offre riposo per due adulti e comprende un baldacchino e due finestre con zanzariere. Tra gli optional, inoltre, figura addirittura un sistema solare mobile con alimentatore portatile per il riscaldamento interno.