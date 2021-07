Mercedes Vision EQXX: la Concept elettrica da 1.200 km di autonomia

Il prototipo anticipato dalla Casa della Stella a Tre Punte promette un'autonomia record che sarà la base per le Mercedes EQ del futuro

“Da Pechino a Shanghai con una sola ricarica?“: sì, secondo Mercedes è possibile e diventerà realtà con la concept elettrica Vision EQXX. Dopo essere stato annunciato l’anno scorso ad ottobre, questo prototipo si è mostrato in questi giorni in una nuova immagine teaser, che anticipa leggermente le sue forme estetiche molto vicine alla Project One e all’altro concept Vision EQ Silver Arrow.

Per quanto riguarda i dati tecnici, tuttavia, il silenzio è assoluto: la Casa della Stella a Tre Punte non ha voluto rivelare nulla a riguardo, tranne il fatto che la EQXX potrà garantire una super-autonomia di ben 1.200 km grazie a batterie molto capienti (probabilmente superiori ai 100 kWh) ma, soprattutto, grazie a un’efficienza aerodinamica di primo livello. I primi interventi si possono notare già nel teaser: la vettura privilegia lo scorrimento dei flussi dell’aria con un’area frontale ridotta e prese d’aria molto piccole, attraverso le quali si potrà costruire quella che è definita come “l’auto elettrica con l’autonomia maggiore e con la più alta efficienza mai realizzata“.

Rispetto all’ammiraglia EQS, tuttavia, la Mercedes Vision EQXX non dovrebbe entrare nella produzione in serie ma molto probabilmente rimarrà un esercizio di ingegneria dal quale gli ingegneri tedeschi prenderanno spunto per le future vetture della famiglia EQ. Per saperne di più non ci resta che attendere il 2022…