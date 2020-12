MG E-HS Plug-in Hybrid: il SUV “alla spina” in Italia da 34.000 Euro

Il rinnovato marchio britannico ha finalmente presentato la sua nuova creazione, un SUV con tecnologia ibrida plug-in da 258 cavalli e 52 km di autonomia elettrica

La nuova creazione marchiata MG è finalmente tra noi: dopo avervi dato qualche anticipazione, il SUV E-HS è stato presentato in questi giorni attraverso una conferenza stampa digitale, grazie alla quale ora sappiamo tutte le sue caratteristiche distintive. Ecco qualche dato: 258 cavalli, 370 Nm di coppia massima, un’autonomia in full electric di 52 km… e un prezzo di partenza a listino di 34.000 Euro (incentivi esclusi), per un veicolo destinato al mercato europeo e, quindi, anche all’Italia. Ma andiamo con ordine…

MG E-HS PLUG-IN HYBRID: ROBUSTO E MASSICCIO

Il passaggio di consegne del marchio MG nelle mani delle cinese SAIC ha sistematicamente stravolto l’identità di questo brand, che da vetture sportive si è rivolto verso le esigenze del pubblico e, quindi, verso dei mezzi a ruote alte più robusti e imponenti. È il caso del nuovissimo E-HS Plug-in Hybrid, SUV di fascia medio-alta contraddistinto da dimensioni tutt’altro che contenute: si parla, infatti, di una lunghezza pari a 4,57 metri e di un passo di 2,72 metri, per un bagagliaio davvero ampio che va da 448 a ben 1.375 Litri quando si abbattono i sedili posteriori.

Tanto spazio a disposizione per i passeggeri, ma anche uno stile che coniuga la raffinatezza dei dettagli con forme tutto sommato “classiche”: all’anteriore l’MG E-HS si caratterizza per una griglia motore molto ampia sotto alla quale è presente un’ulteriore apertura con cornice cromata sovrastata non solo dai fari fendinebbia, ma anche da gruppi ottici full LED che tendono idealmente a proseguire verso i lati della vettura.

Questi si presentano con un look scolpito e muscoloso impreziosito dalle minigonne cromate, finitura poi ripresa anche al posteriore per la parte sottostante del paraurti al fianco del quale sono presenti i due terminali di scarico. I fari, invece, sono tenuti separati dall’ampio portellone ad apertura e chiusura comandate elettricamente.

MG E-HS PLUG-IN HYBRID: TECNOLOGIA ED ELEGANZA

Passiamo agli interni: l’abitacolo del nuovissimo MG E-HS Plug-in Hybrid mette a disposizione un livello di tecnologia per guidatore e passeggeri davvero elevato e caratterizzato dagli ampi display rispettivamente del quadro strumenti (12,3’’) e del sistema infotainment al suo fianco (10,1’’). Anche i rivestimenti e le rifiniture sono molto ben curati, in linea con le vetture concorrenti dello stesso segmento e a testimonianza che l’arrivo dell’investitore cinese ha giovato, e non poco, alla salute del marchio MG.

MG E-HS PLUG-IN HYBRID: IBRIDO DALLE MILLE RISORSE

Per quanto riguarda il motore, l’MG E-HS Plug-in Hybrid è la seconda vettura elettrificata del brand britannico dopo il SUV ZS EV, rispetto al quale, però, la tecnologia introdotta sotto al cofano non è “full electric”… ma ibrida “alla spina”. Il protagonista, in questo caso, è un powertrain composto da un’unità termica 1.5 Litri turbo-benzina da 162 cavalli e 250 Nm di coppia massima associato a un propulsore elettrico da 122 CV e 230 Nm, che portano complessivamente i valori di potenza e coppia sul livello di 258 cavalli e 370 Newton/metro. Le batterie, invece, sono agli ioni di litio e hanno una capacità di 16,6 kWh, sufficienti a garantire un’autonomia in modalità completamente elettrica di 52 km.

Siamo di fronte a un livello prestazionale molto convincente, che dati alla mano assesta le performance sui 190 km/h di velocità massima e su uno scatto 0-100 coperto in 6,9 secondi; lato consumi, la scheda tecnica parla di una media pari a 1,9 Litri / 100 km e di di emissioni di CO2. Molto interessante anche la tipologia di cambio messa a disposizione, che si “sdoppia” in una trasmissione automatica a sei rapporti per il motore termico e in una a quattro marce per l’unità elettrica, gestita dall’elettronica di bordo al fine di assicurare la miglior efficienza possibile.

MG E-HS PLUG-IN HYBRID: SICUREZZA AL TOP

Per il nuovo E-HS Plug-in Hybrid gli ingegneri della MG hanno posto particolare attenzione anche al pacchetto degli aiuti elettronici alla guida di Livello 2 a disposizione del guidatore, chiamato per l’occasione MG Pilot e capace di conquistare le tanto ambite cinque stelle EuroNCAP. Gli ADAS presenti di serie? Il cruise control adattivo, il monitoraggio degli angoli ciechi, la frenata automatica d’emergenza, il sistema di allerta per il traffico trasversale posteriore, il mantenimento della corsia e le telecamere con visualizzazione a 360° sull’intera vettura.

Completano un pacchetto disponibile in due allestimenti (Luxury e Comfort) e in quattro colori per la carrozzeria (Pebble Black, Dover White, Phantom Red e Medal Silver) la ricarica delle batterie con sistema a 3,7 kW, che richiede circa 4 ore e mezza per ripristinare il loro livello di energia, e la trazione esclusivamente anteriore con differenziale XDS a slittamento limitato, utile a garantire la miglior aderenza possibile anche sui fondi stradali con scarso grip.