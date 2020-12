MG EHS Plug-in Hybrid: il 7 dicembre l’unveiling del SUV ibrido inglese

Giusto in tempo per le festività natalizie, MG è pronta a presentare il suo secondo modello elettrificato, vale a dire il SUV ibrido EHS Plug-in Hybrid

Dopo il primo tentativo che ha portato alla creazione del SUV 100% elettrico ZS EV, il marchio inglese MG è pronto a raddoppiare, portando in scena uno Sport Utility Vehicle spinto da tecnologia ibrida plug-in. Si chiamerà EHS, avrà un design moderno per incontrare i gusti delle nuove leve dell’automobilismo e sarà presentato ufficialmente con una conferenza stampa digitale il 7 dicembre alle ore 11, anticipata il giorno precedente dal lancio al pubblico.

Per l’occasione è stato allestito un “Christmas Truck”, vale a dire un camion che servirà a svelare l’EHS Plug-in Hybrid in tutta Europa nell’ottica di un vero e proprio tour a tema natalizio. Questo SUV sarà a tutti gli effetti una vettura pronta per il futuro del marchio britannico, riprogettato al fine di “rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti. In questo modo MG dimostrerà il suo impegno concreto di fronte a questa nuova sfida, per la quale saranno prodotti veicoli affidabili, intelligenti, funzionali e convenienti”. L’arrivo sul mercato, compreso quello italiano, dell’EHS Plug-in Hybrid è previsto per il mese di gennaio 2021.