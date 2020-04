MG torna in Italia con il crossover ZS 100% elettrico

MG ZS è un crossover compatto e 100% elettrico ZS già commercializzato in Norvegia, Olanda e Regno Unito. È dotato di un pacco batterie da 44,5 kWh che garantisce un’autonomia nel ciclo WLTP di circa 270 chilometri

Dopo settimane difficili a causa del lockdown per cercare di arginare l’emergenza coronavirus, c’è voglia di novità nel mondo dell’auto e la notizia che arriva da oltre Manica è decisamente bella: MG, lo storico marchio inglese passato 15 anni fa in mani cinese, è pronto a fare il suo ritorno nel mercato italiano e non solo.

MG torna in Italia col crossover compatto e 100% elettrico ZS

Il rinnovato marchio MG (dopo 100 anni di storia la casa Morris Garage, nel 2005 fu rilevata dal colosso cinese Saic) è pronto per fare il suo ritorno in alcuni mercati europei tra cui quello italiano e francese per portare avanti un importante programma espansivo fuori dalla Cina. Ad annunciarlo è stato Daniel Gregorious, responsabile vendite e marketing della filiale di MG in Gran Bretagna, sulle pagine di Automotive News. Il mercato oltre Manica non era mai stato abbandonato da MG anche dopo il passaggio in mano orientale, ma i piani della casa ora sono decisamente più ambiziosi. MG tornerà col crossover compatto e 100% elettrico ZS già commercializzato in Norvegia e Olanda.

Proprio il successo dell’attuale gamma MG, che aggiungerà altri modelli elettrici, sta incoraggiando l’azienda ad espandersi oltre il Regno Unito verso l’Europa continentale. ZS è dotato di un pacco batterie da 44,5 kWh che garantisce un’autonomia nel ciclo WLTP di circa 270 chilometri. Nel Regno Unito, nel primo trimestre del 2020, la ZS sono state venduta in circa 1.800 esemplari a un prezzo di circa 30.000 euro. “Se non fosse per i modelli elettrici sarebbe molto, molto più difficile farlo“, ha dichiarato Gregorious che ha anche aggiunto che post lockdown partirà il piano di rilancio per mercato italiano e a aprirà anche uno showroom a Parigi.