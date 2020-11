Milano Monza Motor Show: appuntamento fissato dal 10 al 13 giugno 2021

La prima edizione del Mimo, il Milano Monza Motor Show, originariamente prevista a fine ottobre 2020 si svolgerà a metà di giugno 2021. I punti nevralgici di questa esplosione a cielo aperto (e gratuita) saranno piazza del Duomo e il Castello Sforzesco a Milano, l'autodromo a Monza

L’organizzazione del Milano Monza Motor Show ha annunciato le nuove date della rassegna nata per sfidare i grandi saloni tradizionali: l’evento, originariamente programmato per il weekend che andava dal 29 ottobre all’1 novembre, è stato spostato in quello che cade tra il 10 e il 13 giugno 2021.

Milano Monza Motor Show: ci si vede a giugno 2021

La pandemia da Covid-19 ha portato allo sospensione di tutti gli eventi fieristici nazionali e internazionali, almeno nelle loro forme tradizionali. C’è chi ha provato a resistere strenuamente, ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca e optare per il rinvio. È il caso del Milano Monza Motor Show che vedrà la sua prima edizione svolgersi dal 10 al 13 giugno del 2021. MiMo sarà una grande esposizione a cielo aperto, gratuita, che coinvolgerà le città di Milano e Monza (con il suo Autodromo ) e che vedrà la partecipazione di oltre 50 brand. Le novità più interessanti verranno esposte in piazza del Duomo, mentre piazza del Castello Sforzesco sarà lo spazio designato per ospitare le auto elettriche e ibride. L’autodromo di Monza, invece, sarò la casa per i raduni di collezionisti, dei club e per tutto ciò che concerne il motorsport. Nonostante il rinvio, Andrea Levy, presidente di MiMo, appare più carico che mai: “Abbiamo la grande possibilità di far diventare MiMo 2021 un appuntamento di caratura internazionale, con la presentazione di anteprime assolute e la presenza di presidenti e manager mondiali. Vogliamo sviluppare una manifestazione in grado di dare una spinta a un settore fortemente colpito da quest’emergenza sanitaria e ringrazio le città di Milano e Monza che ci hanno confermato il loro appoggio, insieme alla Regione Lombardia e ad ACI“.

“La Lombardia si conferma Regione dai numeri importantissimi nel settore automotive. Costruttori e aziende trainano tutto il mercato e questa edizione di Milano Monza Motor Show rappresenta, in un momento particolare come questo, il desiderio di conoscere tutte le novità del mondo delle auto e delle moto – ha detto Fabrizio Sala, vice presidente di Regione Lombardia -. Siamo orgogliosi che le nostre due città possano attirare appassionati e addetti ai lavori per quattro giorni di esposizione e di festa perché la Lombardia è terra di innovazione, ma anche di spettacolo e di motori“. “La pandemia non ha fermato le nostre idee e il nostro entusiasmo, ha solo rimandato l’appuntamento con il Milano Monza Motor Show“, ha aggiunto il sindaco di Monza, Dario Allevi.