Mini Cabrio 2021: la Cooper “scoperta” si tinge di giallo

Per il 2021 la versione "open air" della Mini Cooper ottiene un'esclusiva tonalità gialla chiamata Zesty Yellow, che la rende ancora più sportiva e vivace

Non chiamatela “canarino”! L’arrivo della gamma 2021 della Mini ha portato una grande ventata di novità per tutti gli appassionati del marchio, che da oggi potranno anche scegliere la versione Cabrio in un’inedita variante cromatica denominata Zesty Yellow. Rispetto alle altre tonalità, questa va a toccare (e impreziosire) anche la fascia del paraurti anteriore, che ora non è più nero ma in tinta con la carrozzeria.

Tra gli altri tratti caratteristici individuabili a un primo impatto non mancano la grande griglia esagonale del radiatore e i nuovi alloggiamenti per i gruppi ottici (a LED) sempre all’avantreno, che ora introducono delle prese d’aria verticali al posto dei fendinebbia. Lateralmente, invece, la nuova Mini Cabrio “Zesty Yellow” include i bordi dei passaruota con dei contorni inediti, che si aggiungono al design Union Jack (sempre a LED) dei fari presenti al posteriore.

Da buona Cabrio che si rispetti, questa vettura propone ovviamente un tettuccio in tessuto a funzionamento elettrico che si apre e si richiude anche in movimento (fino a 30 km/h) in un tempo massimo di 18 secondi. Di serie la sua tonalità è quella nera, ma a richiesta si può optare per la versione Mini Yours con motivo Union Jack in titanio oppure per la Sidewalk Edition con design a freccia.

Se poi il nuovo Zesty Yellow non dovesse piacere, la nuova Mini Cabrio 2021 potrà essere acquistata nei concessionari anche nelle inedite colorazioni Island Blue Metallic e Rooftop Grey Metallic, abbinabili addirittura a cinque motivi diversi per i cerchi in lega da 17 o 18 pollici. Lato motorizzazioni, la Casa britannica ha riservato per la Cooper “open-air” una gamma di benzina a tre e quattro cilindri, tutti provvisti di tecnologia TwinPower Turbo e omologati Euro 6d. Al top spicca l’equipaggiamento John Cooper Works, contraddistinto da un quattro in linea turbo da 231 cavalli capace di coprire lo 0-100 in soli 6,5 secondi con il cambio automatico Steptronic a otto rapporti. I prezzi? Si parte da 25.600 Euro per arrivare a circa 45.000 Euro per la più potente disponibile a listino.