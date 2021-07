Mini Cooper Anniversary Edition: l’edizione limitata per i 60 anni di attività

Per celebrare i 60 anni di collaborazione tra il marchio Mini e la famiglia Cooper saranno prodotti 740 unità in serie speciale "Anniversary Edition" per la sportivissima John Cooper Works

Un’altra serie speciale, ma stavolta non destinata alla versione Cooper SE con le batterie: il marchio Mini vuole omaggiare al meglio la sua collaborazione con la famiglia Cooper, che nel lontano settembre 1961 lanciò il primo modello di una delle vetture più amate dagli appassionati delle quattro ruote. Sono passati 60 anni da allora ed è per questo motivo che arriverà presto sul mercato la Anniversary Edition della sportivissima John Cooper Works, equipaggiata con un motore 2.0 Litri da 231 cavalli e 320 Nm di coppia massima abbinato al cambio manuale a sei marce oppure, a richiesta, con quello automatico Steptronic Sport a otto rapporti.

Quali sono le caratteristiche che la distingueranno dagli altri allestimenti? Innanzitutto il colore della carrozzeria, quel British Racing Green con dettagli bianchi a contrasto su tettuccio, specchietti retrovisori, maniglie delle portiere, decalcomanie a strisce e cornici dei fari… proprio come le prime Mini da corsa progettate da John Cooper negli anni ’60. Alternativamente è possibile optare per le tinte Rebel Green e Midnight Black, che ben si sposano con il numero 74 presente su cofano e portiere (altro dettaglio che richiama la tradizione racing del marchio) e con i cerchi Circuit Spoke bicolore specifici da 18 pollici.

La stessa esclusività la si può ritrovare anche nell’abitacolo, dove trovano posto i sedili John Cooper Works in pelle e microfibra Dinamica con finiture Carbon Black, la plancia antracite, la pedaliera in acciaio e tanti dettagli in Piano Black. La ciliegina sulla torta? Sicuramente rappresentata dalla targhetta con le firme autentiche di John, Mike e Charlie Cooper vicino al posto del pilota e dallo stemma sulla parte interna del telaio con scritta a mano indicante l’esemplare numerato in questione e la dicitura “60 Years of Mini Cooper – The Unexpected Underdog”.

Per quanto riguarda la disponibilità, questa speciale John Cooper Works in versione Anniversary Edition sarà prodotta in soli 740 esemplari, sessanta dei quali destinati al mercato italiano. I prezzi? Per il momento non ancora rivelati: quando conosceremo il listino vi aggiorneremo prontamente.