Mini Electric Collection: l’edizione speciale della Cooper SE è ancora più esclusiva

La Cooper a batterie accoglie un nuovo allestimento esclusivo chiamato "Electric Collection", che la rende esteticamente più raffinata ma anche più sicura nella guida su strada

Tra le piccole sportive equipaggiate con motori a zero emissioni la Mini Cooper SE occupa sicuramente un posto d’eccezione: cosa c’è di meglio di combinare il go-kart feeling di un modello che ha fatto la storia dell’azienda con base ad Oxford, in Inghilterra, con l’efficienza di una powertrain da 135 kW (184 cavalli) in grado di percorrere fino a 225 km con un singolo “pieno” di energia?

Semplicemente un nuovo allestimento esclusivo che sappia valorizzare ancora di più un pacchetto già ottimo con la dotazione di serie: si chiama “Electric Collection” e rappresenta appunto un’edizione speciale della Cooper SE, che viene rinvigorita da tanti dettagli estetici più raffinati (sia per la carrozzeria che per gli interni) ma anche da una dotazione superiore degli aiuti elettronici alla guida, che quindi la rendono più sicura quando è il momento di circolare su strada.

La nuova Mini Cooper SE “Electric Collection” si distingue innanzitutto per un’esaltazione della griglia anteriore di colore nero, ora più vistosa con i suoi gruppi ottici Matrix LED con funzione adattiva e a contrasto con le due inedite colorazioni Island Blue Metallic e Rooftop Grey Metallic. La tinta nera, inoltre, viene utilizzata anche per le cornici dei fari stessi (sia all’anteriore che al posteriore), per il logo Mini, per le maniglie delle portiere e per le calotte degli specchietti retrovisori, a cui si aggiungono i cerchi in lega da 17” Collection Spoke o Tentacle Spoke Total Black.

Sempre dal punto di vista estetico, inoltre, debutta su questo allestimento speciale anche il bellissimo Multitone Roof a più gradienti di colore che spaziano dalla tonalità San Marino Blue vicina al parabrezza al Pearly Aqua centrale, fino al Jet Black in prossimità del piccolo spoiler posteriore sul lunotto. In alternativa è sempre possibile scegliere la colorazione in nero lucido, mentre entrando nell’abitacolo si possono subito notare il rivestimento della plancia in “Mini Your Aluminium”, i sedili sportivi in tessuto Light Grey e in eco-pelle, il volante sportivo in pelle nappa, il battitacco con logo Mini Electric e cielo del tettuccio in antracite.

Per quanto riguarda la dotazione di serie, la nuova Mini Cooper SE “Electric Collection” conferma il pacchetto Connected Navigation Plus con head-up display, dock-station per la ricarica induttiva dello smartphone e servizi Mini Connected XL, ai quali si aggiunge anche il volante riscaldabile elettricamente. Tra gli ADAS, invece, sarà disponibile il Driving Assistance Package Plus che comprende l’avvertenza per il cambio di corsia e il cruise control adattivo con funzione Stop&Go, che permette la ripartenza della vettura con una semplice pressione sul pedale dell’acceleratore.

L’arrivo sul mercato europeo (e quindi italiano) della versione speciale “Electric Collection” della Mini Cooper SE è previsto per il mese di luglio, con prezzi che tuttavia rimangono ancora sconosciuti. Appena sapremo qualcosa vi aggiorneremo: rimanete sintonizzati sui nostri canali!