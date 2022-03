Mini Cooper: la Countryman ALL4 Untamed Edition promette 178 CV di potenza

La gamma della Mini Countryman si arricchisce di una nuova versione speciale caratterizzata da dettagli esclusivi sia sulla carrozzeria che nell'abitacolo

Novità in arrivo per la gamma della Mini Cooper Countryman: la Casa tedesca ha infatti presentato nei giorni scorsi un’edizione speciale, inizialmente prevista per il mercato britannico ma a breve disponibile anche in Italia. Si chiama ALL4 Untamed Edition ed è stata rivista fin nei minimi particolari, partendo dell’estetica caratterizzata dalla tinta esclusiva Momentum Grey metallizzata con dettagli specifici sul bordo inferiore e sugli inserti delle prese d’aria, sulle soglie laterali e sulla grembialatura posteriore.

Il tettuccio, inoltre, è dipinto di nero a contrasto e la stessa finitura è prevista sulle barre porta-tutto, sulle calotte degli specchietti retrovisori e sugli alloggiamenti dei gruppi ottici anteriori e posteriori. Per chi preferisce ancora più nero si può associare a richiesta il pacchetto optional Piano Black Exterior, mentre di serie sono presenti le stripes laterali sottoporta in Frozen Bluestone e i cerchi in lega bicolore Untamed da 18 pollici con dettagli bruniti.

Per quanto riguarda gli interni, l’esclusività della Mini Cooper S Countryman ALL4 Untamed Edition è circoscritta ai colori verdi e blu della tonalità Highland Green, abbinata per l’occasione a cuciture a contrasto sulle superfici dei sedili sportivi Mini Yours Leather Lounge che, in via opzionale, possono ottenere anche la particolarità in Carbon Black.

Presenti all’appello, inoltre, il volante sportivo in pelle Nappa, i dettagli delle bocchette di aerazione in nero lucido, le stripes decorative in Arctic Silver Metallic e i tappetini con motivo paesaggistico in 3D. Il resto della dotazione, infine, prevede i gruppi ottici e i fendinebbia a LED, il pacchetto luci, il Mini Excitement Package, i Mini Driving Modes e il Connected Media Pack con compatibilità smartphone Apple CarPlay e servizi da remoto Mini Online.