Mini Cooper S Countryman All4: il listino accessori comprende anche una tenda da campeggio

Tra gli accessori disponibili in casa Mini sono ora presenti diverse alternative per chi vuole vivere una vacanza completamente all'aria aperta

Sull’onda della presentazione della serie speciale “Untamed Edition”, il listino della Mini Cooper S Countryman All4 si arricchisce finalmente di tutta una serie di accessori che la rendono adatta agli animi più avventurosi, in particolare di coloro che sognano di vivere una vera e propria vacanza all’aria aperta staccandosi completamente dal trambusto quotidiano delle grandi città.

Tutto questo è ora possibile grazie a diversi elementi dedicati, che rendono la Countryman ottimale anche per l’esplorazione su sentieri accidentati: tra i più importanti vale la pena citare i cerchi Untamed Edition da 18” con colorazione nero-argentea, installati sugli pneumatici specifici da off-road Grabber AT3 che sono stati disegnati per garantire una trazione migliore in caso di fango e bagnato sulla strada da percorrere.

Non manca, ovviamente, il porta-bici posteriore pieghevole… anche se il vero “piatto forte” è rappresentato dalla tenda da installare sul tettuccio della vettura realizzata in collaborazione con la mantovana Autohome. Esternamente sembra una semplice scatola, ma bastano pochi secondi e la pressione di un pulsante per consentire al sistema di molle a gas di aprirla: in questo modo, e tramite l’accesso con la scaletta in dotazione, sarà possibile dormire sonni tranquilli sul materasso in ecofoam, a sua volta posizionato in un ambiente riservato e costruito con materiali eco-sostenibili provenienti dal riciclaggio delle bottigliette in PET.