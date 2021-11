Mini Cooper SE: l’elettrica diventa un albero di Natale per beneficenza

Il progetto di Nicholas Martin prevede una raccolta fondi con protagonista la Mini Full Electric, decorata con 2.000 luci a LED dell'italiana Twinkly

Manca meno di un mese a Natale e il marchio Mini, per l’occasione, ha deciso di anticipare tutti con un’iniziativa che fa diventare protagonista in tutti i sensi la nuovissima Cooper SE elettrica: dal 25 novembre, infatti, la berlina a batterie britannica inizierà un tour nel Regno Unito che farà parte di un’importante opera di beneficenza per alcune associazioni (tra cui MS Trust, Duchenne UK e Alzheimer’s Society), allo scopo di raccogliere fondi per proseguire la ricerca delle cure ad alcune malattie molto gravi (per esempio la distrofia muscolare).

Soprannominata “Mini Electric Festive“, questa vettura è parte del progetto di Nicholas Martin che, come negli anni passati, ha chiesto il supporto ad alcuni partners per riuscire nella sua impresa: per l’occasione, quindi, la Cooper SE è stata addobbata come un vero e proprio albero di Natale, con ben 2.000 luci a LED colorate rese disponibili dalla collaborazione con le aziende italiane Festive Lights e Twinkly.

In questo modo l’elettrica del marchio Mini si presterà a un’opera di bene molto importante e dall’alto valore morale, in una serie di tappe che possono essere seguite collegandosi semplicemente a questo indirizzo link. “Sono così felice di essere tornato con il tour di beneficenza Mini – ha commentato Martin – Si tratta di una nuova opportunità per rallegrare le persone e anche di raccogliere fondi per le organizzazioni di beneficenza“. Qua sotto il video promozionale dell’iniziativa.