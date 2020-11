Mini Cooper SE: la full electric in versione “Flash” al Lucca Changes 2020

All'edizione 2020 del Lucca Comics & Games la matita di DC Comics, Carmine Di Giandomenico, ha portato in scena una Mini Cooper SE davvero speciale in onore del supereroe "Flash"

Si è concluso nello scorso fine settimana l’edizione 2020 del Lucca Comics & Games, tradizionale kermesse di fumetti, videogiochi e intrattenimento che, per l’occasione, ha virato completamente sul digitale rinominandosi “Lucca Changes”: una fiera che ha aperto i battenti nella giornata di giovedì 29 ottobre e che si è protratta fino a domenica 1 novembre, per una quattro giorni piena di novità tra cui ha trovato posto anche una Mini Cooper… davvero speciale.

Nell’anniversario degli 80 anni dalla nascita del famoso supereroe Flash, la Casa britannica oggi parte del Gruppo BMW ha messo a disposizione una Cooper SE, versione “full electric” della Mini che è subito stata modificata da uno dei fumettisti più bravi dell’universo DC Comics: stiamo parlando di Carmine Di Giandomenico, artista che in sole dieci ore (!) è stato in grado di creare una livrea personalizzata proprio in onore del suo beniamino, riprendendo lo storico fumetto numero 123 del personaggio in questione.

In questa reinterpretazione la versione classica di Flash, chiamato Jay Garrick ma anche nota come “golden age”, è stata fatta incontrare con quella moderna impersonata da Barry Allen, in una Central City che diventa il punto di incontro tra le due parti dipinte sulla carrozzeria. Sul cofano, invece, è stata posizionata una saetta, che è il simbolo caratteristico non solo di Flash ma anche dell’energia elettrica che spinge la Cooper SE, capace di una potenza di ben 184 cavalli e una coppia di 270 Nm alla ruota.

Una vettura davvero iconica e ben riuscita, che purtroppo non ha ottenuto l’attenzione che merita soprattutto per il fatto che il Lucca Changes 2020 è andato in scena in versione “web” per via delle norme anti-contagio volte a limitare il dilagarsi dell’emergenza Coronavirus. Gli appassionati, tuttavia, non devono preoccuparsi: questa Mini dedicata a Flash sarà portata nelle principali concessionarie italiane per poter essere ammirata, a partire da quelle di Milano e Roma.