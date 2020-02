Mini Countryman John Cooper Works GT: versione sportiva limitata a 50 esemplari

In esclusiva per l'Italia, Mini lancerà presto la GT Edition della sua Countryman John Cooper Works, un'edizione ancora più sportiva e accattivante limitata a 50 esemplari

Se la sportività della nuova Mini Countryman John Cooper Works non è abbastanza per voi, allora presto arriverà sul mercato la versione da corsa che avete sempre sognato: la Casa britannica, infatti, lancerà presto la GT Edition di questo modello, in esclusiva per l’Italia e a tiratura limitata a 50 esemplari. Rispetto alla base, questa speciale Countryman sarà arricchita con numerosi upgrade stilistici, tra i quali le “bonnet stripes“, il tettuccio Union Jack e i side scuttles dedicati.

Gli specchietti retrovisori esterni saranno colorati nella tonalità Chili Red, la stessa presente sulle prese d’aria anteriori, sulla fiancata e sul posteriore, mentre il portellone del bagagliaio sarà adornato con l’esclusivo logo GT Edition. Ma non è tutto, perchè la dotazione di questa edizione speciale comprenderà anche i cerchi in lega da 18” John Cooper Works Grip Spoke Black e il pacchetto di accessori “Total Black”, che toccherà il logo frontale, le scritte sulle fiancate, le maniglie, le cornici dei gruppi ottici e la griglia anteriore.

Per quanto riguarda gli interni, la nuova Mini Countryman John Cooper Works GT Edition sarà contraddistinta dai sedili dedicati Dinamica/Pelle Carbon Black/Grey e dalle superfici interne nella tonalità Piano Black, ma anche dal volante sportivo John Cooper Works con imbottitura in alcantara, battitacco anteriore e posteriore personalizzato ed emblema GT Edition sul cruscotto con il numero di serie. A livello di colorazioni, questa versione speciale sarà personalizzabile con tutte quelle della “base” assieme all’esclusiva tonalità White Silver, fino ad oggi mai utilizzata da nessuna altra Countryman.

Assieme alla Clubman John Cooper Works, questa speciale Mini Countryman GT Edition erediterà il motore 4 cilindri turbo da 306 cavalli assieme alla trasmissione sportiva ad otto rapporti Steptronic, con differenziale meccanico autobloccante sull’asse anteriore, sistema di trazione integrale ALL4, e telaio modificato con rinforzi nei punti nevralgici della struttura. Il prezzo per questa bellezza? A partire da 59.400 Euro.