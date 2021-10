Mini presenta la John Cooper Works EVO per il Campionato 2022

In occasione dell'ultimo weekend di gara al Mugello, il marchio britannico ha svelato la nuova versione della vettura per il Mini Challenge 2022

Nel weekend 8-10 ottobre il Mini Challenge 2021 ha spento i riflettori presso l’Autodromo del Mugello incoronando vincitore il pilota sanmarinese Ugo Federico Bagnasco (M.Car by A.C. Racing Technology): all’azione in pista, che non è mancata, si è affiancata la presentazione della vettura che accompagnerà il Campionato 2022, chiamata Mini John Cooper Works EVO.

Creata in collaborazione con Promodrive, si tratta di un’evoluzione del precedente modello che mantiene sostanzialmente inalterata la meccanica sotto al cofano, caratterizzata da un motore 2.0 Litri twin power Turbo capace di sprigionare una potenza ora di 306 cavalli. L’affinamento ha riguardato principalmente l’elettronica, che ora lavora in maniera più efficiente assieme alle nuove parti aerodinamiche del bodykit estetico. La vettura 2022, infatti, sarà più larga a livello delle carreggiate e potrà fregiarsi di parafanghi sportivi che ricordano la Mini John Cooper Works GP.

Molto più pulito e rifinito anche l’abitacolo, che ora presenta un volante più moderno e tagliato nella parte superiore in modo da rendere più immediata la lettura delle informazioni sul display multifunzione. Miglioramenti importanti anche in termini di sicurezza, che hanno toccato le pinze dei freni e il roll-bar saldato e omologato secondo le specifiche FIA: con questi presupposti, la Mini “EVO” sarà la protagonista delle categorie Pro e Lite assieme ai giovani talenti della Mini Challenge Academy.