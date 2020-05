MINI SUV elettrico, i primi render

Il futuro di Mini sta virando verso l'elettrico: dopo la Cooper SE, la casa oggi parte del gruppo BMW ha intenzione di progettare un SUV, per il quale sono stati realizzati dei primi rendering

Dopo avervi svelato recentemente la Mini Cooper SE, prima vettura del marchio britannico a propulsione elettrica, sembra che la volontà della casa oggi parte del gruppo BMW sia quella di proseguire su questa strada con un progetto davvero fuori dal comune. Se avete pensato a un SUV avete fatto centro, ed anzi questo è stato lo pensiero che ha realizzato il car designer Daniel Gombo: l’ex progettista di Honda e Volkswagen, a tal proposito, ha creato dei primi render su quello che potrebbe essere la nuova creazione della Mini… che in realtà si discosta parecchio dalle filosofie che fino ad oggi hanno contraddistinto la casa di Sua Maestà.

Look da fuoristrada con la ruota di scorta posizionata sotto il bagagliaio, pneumatici maggiorati su cerchioni enormi, fari arrotondati e un’estetica che ricorda molto i “rover” utilizzati per le missioni spaziali su Marte: ciò che rimane del DNA Mini sono i badge e l’immancabile griglia anteriore, che per fortuna non è stata ancora toccata. Queste immagini, ovviamente, sono solo dei ipotesi di quello che sarà il progetto reale, che per il momento arriverà in un futuro non meglio precisato. Nel frattempo vi lanciamo la domanda: vi piacciono i render di questo SUV marchiato Mini?