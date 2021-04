Mitsubishi Airtrek: il SUV elettrico è pronto al debutto

Anche Mitsubishi ha in programma un SUV a batterie: si chiama Airtrek, sarà presto svelato al Salone di Shanghai e dovrebbe essere commercializzato in Cina entro la fine del 2021

Dopo la Eclipse Cross a tecnologia ibrida plug-in, il marchio Mitsubishi è deciso a fare il grande salto nel mondo dell’elettrico. Come? Con il suo primo SUV completamente a batterie, anticipato con un paio di immagini teaser al Salone di Shanghai 2021 dove debutterà tra qualche giorno con il nome di Airtrek. Prodotto in collaborazione con la Guangzhou Automobile Group, si piazzerà in gamma proprio tra la Eclipse e il più possente Outlander e, per il momento, sarà destinato unicamente al mercato cinese – dove sarà verosimilmente commercializzato entro la fine dell’anno.

Per il momento sappiamo poco su questa grande novità marchiata Mitsubishi: secondo quanto svelato in quel di Shanghai la Airtrek si baserà sulla filosofia “e-cruising SUV” dalle parole chiave “elettrico”, “espansione” ed “espressività”. Come potete notare nei due teaser presenti anche nella gallery a corredo di questo articolo, il nuovo SUV giapponese riprenderà il concetto del Dynamic Shield all’anteriore con una firma luminosa capace di regalare tanta personalità all’intera vettura, mentre al posteriore troverà spazio una configurazione dei gruppi ottici ad “L” posizionata sopra al diffusore anch’esso illuminato da tre strisce a sviluppo orizzontale.

Il resto della scheda tecnica, invece, è ancora avvolto nel mistero: ci aspettiamo tuttavia che nei prossimi giorni Mitsubishi sveli l’esemplare definitivo, soprattutto per il fatto che la road-map vuole la commercializzazione dell’Airtrek in Cina entro la fine del 2021. Un suo possibile arrivo in Europa e negli Stati Uniti, invece, non è ancora stato ufficializzato nè preso in considerazione, ma mai dire mai…