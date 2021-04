Mitsubishi Eclipse Cross 2021: l’ibrido plug-in in Italia da 29.900 Euro

La rinnovata Eclipse Cross della Mitsubishi arriva nel nostro Paese in una variante dedicata con tecnologia "alla spina", da 187 cavalli e 55 km di autonomia in full electric

Dopo le prime anticipazioni dello scorso ottobre, il restyling 2021 della Mitsubishi Eclipse Cross è arrivato finalmente in Italia: con un look estetico rinnovato nel frontale e al posteriore dove è stato eliminato il lunotto in due sezioni, il SUV Coupé giapponese fa il suo esordio sul nostro mercato in una specifica variante a tecnologia plug-in hybrid, caratterizzata da un benzina 2.4 Litri MIVEC e da ben due motori elettrici supplementari installati su entrambi gli assi.

In questo modo la trazione integrale sarà garantita in ogni condizione di marcia, dove la nuova Eclipse Cross 2021 potrà sprigionare la sua potenza complessiva di 187 cavalli in sinergia con un pacco batterie da 13,8 kWh, sufficiente per un’autonomia in modalità “full electric” di 55 km. Oltre all’EV Mode, ovviamente, saranno selezionabili anche la Series Hybrid Mode – che fornirà la ricarica per gli accumulatori – e la Parallel Hybrid Mode, con la quale l’unità endotermica e quelle elettriche funzioneranno insieme per erogare il massimo output prestazionale consentito dalla powertrain.

All’appello, inoltre, è presente anche il ben noto traction control S-AWC (Super-All Wheel Control) firmato Mitsubishi, con tanto di funzionalità “torque vectoring” garante di una dinamica di guida superiore e di una maggiore stabilità quando l’aderenza con il terreno comincia a farsi precaria.

La disponibilità? La nuova Eclipse Cross 2021 potrà essere ordinata nei concessionari in tre allestimenti – Intense SDA, Instyle SDA e Diamond SDA – con un prezzo di partenza di 29.900 Euro grazie ai recenti Ecoincentivi statali e al finanziamento EcoShock. I primi che la acquisteranno entro il 30 giugno, inoltre, riceveranno in regalo un cavo di ricarica Tipo 2 “Mennekes”, utile ad effettuare il pieno di energia connettendosi alle colonnine pubbliche della nostra Penisola.