Mitsubishi ASX 2023: la Renault Captur diventa “giapponese”

Grazie all'alleanza con Renault (e Nissan), la seconda generazione della Mitsubishi ASX prende spunto dalla Captur con motori elettrificati. In vendita da marzo 2023

Aria di rivoluzione in casa Mitsubishi: facendo leva sull’alleanza posta in essere con Renault e Nissan, il marchio giapponese ha presentato in questi giorni la seconda generazione della ASX, crossover urbano che diventa più compatto ereditando estetica, proporzioni e dotazione di bordo della Captur. La somiglianza con la vettura francese è notevole e su una carrozzeria lunga 4,23 metri per 1,80 metri in larghezza e 1,54 metri in altezza le uniche differenze si riscontrano nella griglia centrale all’anteriore (il Dynamic Shield), nei cerchi (da 17 o 18”) e nella diversa geometria del diffusore posteriore.

Assolutamente identico (tranne per il logo sul volante) anche la forma e la disposizione degli elementi dell’abitacolo, dove trova posto un quadro strumenti che passa dalla configurazione da 4,2” con tachimetro e contagiri analogici fino a quella full-digital da 10,25” con navigatore 3D. Al suo fianco prende vita anche l’infotainment, su schermo da 7” negli allestimenti di base e da 9,3” in quelli top di gamma con compatibilità Apple CarPlay – Android Auto, Ambient Lighting a otto colori e suite di ADAS che di serie prevede l’avviso di collisione posteriore, la frenata automatica di emergenza, il rilevamento di pedoni e ciclisti, il riconoscimento della segnaletica stradale e il mantenimento della corsia.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Mitsubishi ASX 2023 si affida all’esperienza maturata da Renault proponendo una gamma focalizzata sull’alimentazione a benzina con elettrificazione mild, full e plug-in hybrid. Si parte con l’1.0 TCe con cambio manuale da 91 CV per passare all’1.3 mild-hybrid a 12V proposto (con trasmissione automatica a sette rapporti) nelle potenze di 140 e 158 cavalli, ai quali si affiancano l’1.6 E-Tech Full Hybrid a doppio motore elettrico da 143 CV e il top di gamma 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid da 159 CV con batterie da 10,5 kWh che assicurano un’autonomia massima di 50 km.

Al momento non è stato annunciato il listino prezzi nè la gamma di allestimenti previsti per l’Europa e l’Italia: nonostante ciò, sappiamo che la Mitsubishi ASX sarà commercializzata a partire dal mese di marzo 2023. Nelle prossime settimane sapremo sicuramente cosa comprenderà l’offerta della casa giapponese, quando aprirà anche gli ordini per la prenotazione del modello.