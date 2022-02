Mitsubishi ASX: la prossima generazione (anche ibrida) arriva nel 2023

Sulla stessa piattaforma CMF-B della Renault Captur, la nuova Mitsubishi ASX vanterà propulsori Full Hybrid e plug-in "alla spina"

La Mitsubishi ASX avrà un futuro: durante la presentazione della futura strategia di elettrificazione dell’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, la Casa giapponese ha infatti confermato l’arrivo (per il 2023) della seconda generazione del suo SUV, attraverso un’immagine teaser che lascia trasparire una certa somiglianza con la “cugina” Renault Captur.

Dopo l’ultimo restyling del 2019, la Mitsubishi ASX è chiamata a rinvigorire il capitale di vendite che ha conseguito dal suo primo lancio sul mercato nel 2010 e che ad oggi conta quasi 380.000 unità. Come sarà il prossimo modello? Per il momento gli unici dettagli confermati sono l’utilizzo della piattaforma condivisa CMF-B, la sua produzione nello stabilimento di Valladollid (in Spagna) e la presenza di motorizzazioni sia Full Hybrid che plug-in hybrid di derivazione Renault E-Tech.

“Mitsubishi Motors ha una ricca tradizione nel segmento dei SUV ed è stata la prima Casa automobilistica ad offrire un SUV ibrido plug-in, l’Outlander PHEV, e ora l’Eclipse Cross PHEV – ha commentato Frank Krol, CEO di Mitsubishi Motors Europe – Ora, con la nuova ASX, siamo pronti a costruire un nuovo capitolo della storia del nostro brand. Non vediamo l’ora di offrire ai nostri clienti attuali e futuri questo nuovo, competitivo modello che andrà ad arricchire la nostra gamma di automobili“.