Mitsubishi Eclipse Cross 2021: il restyling dal nuovo look porta l’ibrido plug-in

Per l'anno che verrà Mitsubishi ha deciso di dare una rinfrescata al suo SUV coupé Eclipse Cross, che potrà contare su un'estetica più accattivante e sulla motorizzazione ibrida alla spina

Aria di novità in casa Mitsubishi: il marchio giapponese è pronto a lanciare sul mercato il nuovo Model Year della Eclipse Cross, SUV dalla carrozzeria coupé che riceverà diversi aggiornamenti estetici ma, soprattutto, la motorizzazione ibrida plug-in già vista sulla Outlander PHEV, provvista di due propulsori elettrici in abbinamento al 2.4 Litri MIVEC con alimentazione a benzina.

Grazie a questa unità la Eclipse Cross potrà sfruttare il nuovo selettore di modalità di guida, per una personalizzazione della propria esperienza al volante davvero ricca e completa: il pilota potrà passare dalla taratura EV, che spingerà la vettura solamente con l’energia delle batterie, a quella chiamata Series Hybrid, sfruttabile quando la carica energetica è particolarmente bassa. Alle alte velocità, invece, sarà possibile selezionare la Parallel Hybrid, dove il motore termico e quelli elettrici lavoreranno insieme per fornire l’output massimo di potenza che questo SUV è in grado di generare.

La Eclipse Cross 2021 sarà disponibile anche nella tradizionale motorizzazione a benzina con propulsore 1.5 Litri MIVEC (rinnovato con un inedito turbocompressore), inserito all’interno di una carrozzeria più curata sia all’anteriore che al posteriore. Davanti sono stati rivisti i gruppi ottici, ora sede anche delle luci diurne, assieme alla griglia, ora completamente nera e adornata con alcuni fregi cromati ai lati. Il retrotreno, invece, presenta un nuovo lunotto, non più tagliato in due sezioni ma intero, un nuovo paraurti, nuovi gruppi ottici e un portellone ridisegnato, con il logo Mitsubishi in posizione più avanzata rispetto al precedente Model Year.

Le ultime novità della Mitsubishi Eclipe Cross 2021 riguardano la dotazione tecnologica dell’abitacolo, che sarà provvisto di un rinnovato sistema infotainment con schermo touchscreen da 8 pollici e manopole più a portata di mano per il guidatore al fine di regolare la stazione radio e il livello del volume. Nel tunnel centrale, invece, i comandi a sfioramento lasceranno il posto al classico vano portaoggetti. Per quanto riguarda il lancio sul mercato, la Eclipse Cross 2021 arriverà in Giappone, Australia e Nuova Zelanda entro la fine del 2020, mentre nel primo trimestre del prossimo anno sarà il turno degli Stati Uniti. E in Europa? Per il momento non si sa ancora nulla, ma vi terremo aggiornati.