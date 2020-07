Mitsubishi Outlander PHEV 2021: le novità in vista

All'inizio del prossimo anni verrà presentata olandese nuove generazione della Mitsubishi Outlander PHEV, che avrà sostanziali novità nel motore (con la parte elettrica più potente e performante), estetiche e tecnologiche

È atteso per il 2021 e solo nel mercato nordamericano, il debutto della nuova generazione della Mitsubishi Outlander PHEV, uno dei modelli di maggiore successo al mondo in questo specifico settore.

Mitsubishi Outlander PHEV 2021: le novità

Il 2021 sarà un anno molto caldo per la Mitsubishi Outlander PHEV che verrà presentato al pubblico (del Nord America) con diverse novità rispetto alla versione attuale per affermare il successo che ha avuto, fino a ora, sul mercato mondiale. La nuova versione di Outlander avrà un motore termico di cilindrata superiore e un pacco batterie e un motore elettrico riviste per garantire un’autonomia maggiore anche quando si procede in modalità 100% elettrica.

Non sono molti altri i dettagli che sono stati rivelati: le dimensioni cresceranno e anche il pacchetto tecnologico a disposizione di conducente e passeggeri. Si saprà tutto in occasione della presentazione mondiale che è fissata per il 2021.