Mobilità elettrica e la sostenibilità arrivano nelle scuole con Citroen Ami

La city car 100 elettrica Citroen Ami è la protagonista di GenerationAMI, l'iniziativa che coinvolgerà 700 classi e più di 17.000 studenti delle suole secondarie di secondo grado sparse sul territorio nazionale

Citroen Ami, la city car 100% elettrica, è la protagonista di un progetto didattico per le suole secondarie di secondo grado che punta a sensibilizzare i giovani studenti su temi di grande attualità come la mobilità elettrica e la sostenibilità ambientale.

GenerationAMI: il progetto che vede al centro Citroen Ami

Questo progetto, patrocinata dal Ministero della Transizione Ecologica e in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 sullo sviluppo sostenibile, si chiama “GenerationAMI – a scuola di electric mobility“. La finalità con cui è nato è davvero nobile: sensibilizzare i giovani su tematiche attuali e importanti come la sostenibilità ambientale. Gestita e sviluppata in collaborazione con NEWAYS, società di comunicazione e progetti educativi, l’iniziativa coinvolge 700 classi e più di 17.000 studenti delle suole secondarie di secondo grado sparse sul territorio nazionale. Le classi aderenti avranno un kit didattico digitale contenete anche un questionario finale, grazie al quale i ragazzi potranno testare il loro apprendimento sui contenuti del progetto e partecipare al Concorso a Premi GenerationAMI che mette in palio per un comodato d’uso gratuito di 6 mesi di Citroen AMI e un voucher di 500 euro per l’acquisto di premi tecnologici per la scuola del vincitore.

“Crediamo molto in questo progetto perché pensiamo che un’appropriata formazione sulle tematiche della sostenibilità ambientale sia fondamentale per fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari per diventare futuri automobilisti informati e responsabili“, ha detto Alessandro Musumeci, marketing manager di Citroen Italia .