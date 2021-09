Mobilize Limo by Renault: l’elettrica destinata ai taxi e ai noleggi

La prima berlina elettrica di Mobilize avrà un motore da 150 cavalli e una batteria da 60 kWh, in grado di garantire un'autonomia di 450 km

Dopo la compattissima Duo, il brand Mobilize – parte del Gruppo Renault come marchio focalizzato sulla mobilità sostenibile tra cui i sistemi di car-sharing – ha subito pensato in grande proponendo una nuova soluzione per coloro che vogliono impiegare una vettura come taxi o nei servizi di noleggio con conducente. Pronta per essere svelata all’imminente Salone di Monaco 2021, si chiamerà Limo e sarà una berlina di segmento D venduta esclusivamente in abbonamento a partire dalla seconda metà del 2022, quando esordirà nei principali paesi di tutta Europa.

Lunga 4,67 metri, larga 1,83 e con un passo di 2,75 metri, la Mobilize Limo è stata creata in collaborazione con il costruttore cinese Jialing Motors e sfoggia un design molto diverso a quello che Renault ci ha abituato con i suoi modelli più recenti. Le linee sono filanti e moderne e mettono in mostra un cofano corto, dei passaruota particolarmente pronunciati e un tettuccio che si raccorda direttamente al retrotreno, dove trovano posto gruppi ottici Full LED e indicatori di direzione dinamici.

Dal momento che sarà destinata ai servizi di noleggio, Mobilize ha sottolineato che la Limo garantirà un comfort di marcia decisamente elevato e la dimostrazione è data non solo dalla capacità del bagagliaio (411 Litri) e dall’ampio spazio a bordo per pilota e passeggeri, ma anche da una dotazione che prevede sedili anteriori regolabili elettricamente a otto vie e una seconda fila per tre passeggeri.

Ma non è tutto: la Limo potrà vantare un abitacolo con rivestimenti in TEP che replicano l’effetto della pelle e tanta tecnologia a disposizione per tutti, tra cui il quadro strumenti digitale da 10,25” e il sistema infotainment con schermo touchscreen da 12,3” con Smartphone Replication e gestione della vettura tramite app dedicata. Quest’ultima potrà visualizzare le informazioni più importanti del veicolo nonchè comandarne le funzionalità da remoto, compresa la geolocalizzazione, l’apertura e la chiusura delle portiere e la climatizzazione.

Per quanto riguarda il motore, la Mobilize Limo sarà spinta da un’unità elettrica capace di erogare 150 cavalli e 220 Nm di coppia massima, sufficienti per raggiungere la top speed (auto-limitata) di 140 km/h e per coprire lo scatto 0-100 in 9,6 secondi. Prestazioni sicuramente non fulminee, ma ottime per svolgere al meglio il ruolo di “taxi” a cui è destinata: in questo caso è presente anche un pacco batterie da 60 kWh, capace di offrire un’autonomia di 450 km (ciclo WLTP) e ricaricabile facilmente con le colonnine ultra-veloci che permettono di recuperare fino a 250 km in soli 40 minuti di connessione.

Ottima anche la dotazione degli ADAS, che comprende di serie il cruise control adattivo, il monitoraggio dell’angolo cieco, il sistema di avvertenza e mantenimento della corsia, la frenata automatica di emergenza, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la telecamera esterna con angolo di visuale di 360°, il riconoscimento della segnaletica stradale e il sistema di avvertenza per il pericolo di traffico laterale in avvicinamento.

Come già affermato, la Mobilize Limo potrà essere acquistata con dei particolari servizi in abbonamento, comprendenti soluzioni personalizzate di noleggio a seconda del chilometraggio e della durata delle prestazioni e anche formule di tipo “pay-as-you-drive”, da pagare esclusivamente per i tratti su strada effettivamente percorsi.

Per le aziende, inoltre, Mobilize e Renault creeranno delle partnership con alcune start-up, utili ad ottimizzare la gestione delle flotte di veicoli, i costi di ricarica, la manutenzione delle vetture e i servizi di connettività. Tutti i dettagli sui pacchetti offerti saranno svelati nei dettagli tra qualche giorno, precisamente l’8 settembre durante l’unveiling previsto all’IAA Mobility di Monaco.