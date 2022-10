Mondomotori Vicenza 2022: la passione per due e quattro ruote torna il 3-4 dicembre

Mondomotori, il salone di Italian Exhibition Group dedicato alla mobilità su strada, tornerà nel quartiere fieristico di Vicenza il prossimo 3-4 dicembre 2022

Tutto è pronto per la dodicesima edizione di Mondomotori, evento di cui Infomotori.com è partner organizzato da Italian Exhibition Group dedicato alla mobilità su strada che radunerà tutti gli appassionati di due e quattro ruote il prossimo 3-4 dicembre 2022 presso il quartiere fieristico di Vicenza. Quest’anno le novità della kermesse automotive più importante del Nord-est sono veramente tante e includono innanzitutto il mondo della mobilità sostenibile per auto elettriche, ibride e plug-in “alla spina”, in esposizione ma anche presenti nella specifica area test in modo da permettere a tutti di saggiarne le potenzialità.

Sempre nell’ambito della mobilità green sarà poi organizzato anche il raduno voluto dal Palladian Electric Tour in collaborazione con il Tesla Club Italy e AndiamoElettrico.it per la giornata di domenica 4 dicembre, a cui si aggiunge la pista gonfiabile con minimoto elettriche per il divertimento dei più piccoli. Non mancheranno ovviamente le offerte di nuovo e usato proposte dai concessionari del territorio, così come le più specialistiche auto da fuoristrada, sportive e storiche grazie alla partecipazione di dieci Club ASI Triveneto.

Spazio inoltre alle due ruote con tutte le principali novità del mercato motociclistico, compresi i modelli custom (in collaborazione con Terre di Moto) e quelli da offroad (con i Club Moto Fuoristrada di Vicenza) ai quali si aggiungono le offerte del mondo bici e delle forme ecologiche di movimento. Come attività aggiuntive all’evento principale, segnaliamo infine i vari convegni dedicati al mondo dei motori e della viabilità, gli incontri con la premiazione finale Mondomotori HEROES, le escursioni organizzate in collaborazione con il Club Fuoristrada Vicenza e l’area gaming con videogiochi e simulatori di guida.