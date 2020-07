Mopar firma la tecnologia per Jeep Renegade 4xe e Jeep Compass 4xe

Mopar che vanta più di 80 anni di tradizione accompagna Jeep verso un futuro all’insegna della connettività, dell’elettrificazione, del divertimento di guida e delle eco tecnologie con un’ampia gamma di servizi e di accessori specifici

Si avvicina a grandi passio lancio di Jeep Renegade 4xe e Jeep Compass 4xe, i due nuovi modelli elettrificati di FCA e accanto a questi prodotti ci sarà Mopar, marchio che vanta più di 80 anni accompagna Jeep e che ora guarda a un futuro a sera emissioni e sempre più tecnologico.

Jeep Renegade 4xe e Jeep Compass 4xe segnano il passo verso l’evoluzione verde del brand. Con le nuove ibride plug-in Jeep 4xe, il futuro Jeep è all’insegna della connettività, dell’elettrificazione, del divertimento di guida e delle eco tecnologie. In questo passaggio tecnico e culturale così importante, accanto a Jeep c’è la fedele Mopar, il marchio che vanta più di 80 anni di tradizione, la cui mission è accompagnare i clienti di FCA lungo l’intera esperienza di guida dei propri veicoli, fornendo assistenza tecnica e supporto per ogni desiderio legato alle performance, alla sicurezza o alla personalizzazione. Da sempre i prodotti e i servizi Mopar sono acquistabili sia insieme alla vettura sia in post-vendita, per soddisfare ogni esigenza. I SUV Jeep Renegade e Compass 4xe possono essere personalizzati con una vasta gamma di Jeep Authentic Accessories powered by Mopar e di Jeep Performance Parts. Le Renegade e Compass 4xe contano oltre 100 accessori disegnati per esaltare la doppia anima di Jeep: Urban e Off-road. Tra questi fa il debutto Mopar 4xe pack, un set di accessori studiati per esaltare il connotato elettrico della vettura. Il Pack sarà disponibile in concessionaria e su Mopar e-Store a partire dall’autunno.

Ricaricare le nuove Renegade e Compass 4xe sarà semplice e intuitivo grazie alla connessione tra la vettura e il poroiro proprio smartphone attraverso lo schermo touchscreen da 8,4″ del sistema Uconnect, per gestire la carica in base alle proprie esigenze e al proprio stile di vita sia direttamente dalla macchina che da remoto via app. L’unità elettrica sull’asse posteriore è alimentata da una batteria ricaricabile durante la guida o mediante una presa di corrente esterna: a casa, attraverso una presa domestica e il cavo in dotazione, o attraverso un punto di ricarica pubblica tramite il cavo specifico “Mode 3”. Per ottimizzare i tempi di ricarica ed offrire un ulteriore e comoda soluzione domestica è disponibile easyWallbox, che, collegata alla normale presa di casa, assicura una ricarica più sicura. Questo sistema è stato sviluppato da ENGIE EPS in esclusiva per FCA ed è commercializzato in Europa da Mopar in concomitanza con il lancio del modello. Renegade o Compass 4xe si ricaricano con un sistema con potenza fino a 2,3 kW in circa 5 ore. La easyWallbox è già predisposta per l’upgrade di potenza a 7,4 kW, permettendo la ricarica domestica completa in meno di 100 minuti.