New York: tra i taxi c’è anche una Ford Mustang Mach-E

Il progetto firmato dalla startup Gravity prevede l'introduzione per le strade della Grande Mela di una cinquantina di auto elettriche prenotatili tramite app. In arrivo ci sono anche delle Tesla Model 3 e in futuro delle Model Y

Quali sono le prime cose che vi vengono in mente se vi nominiamo New York? Restando attinenti al mondo delle auto, probabilmente, state pensando al traffico e ai famigerati taxi gialli. Bene, se passate da quelle parti, ne potreste trovare uno davvero speciale.

I taxi gialli di New York diventano “green”

La startup Gravity ha lanciato un progetto che porterà per le strade di New York una serie di taxi elettrici. la prima auto a entrare in servizio, il 20 dicembre, è stata una Ford Mustang Mach-E. Questa vettura è stata scelta per le sue caratteristiche tecniche e la tecnologia a bordo che può garantire un’esperienza personalizzata ai passeggeri. col quid del tetto panoramico che permette du studiare la Grande Mela dal basso. All’interno del taxi è stato montato un display da 22 pollici per impostare il climatizzatore, scattare selfie, ascoltare musica e guardare video. I vari servizi offerti, però, non incideranno sulle tariffe che sono le stesse applicate alle normali vettura a combustione. Il progetto firmato Gravity prevede l’introduzione di altri 50 taxi a impatto zero tra cui anche delle Tesla Model 3 e in futuro delle Model Y.

“Abbiamo progettato la nostra flotta per avere il taxi più intelligente, sicuro e sostenibile che abbia mai messo piede in strada, qualcosa che qualsiasi newyorkese o visitatore sarebbe entusiasta di fermare. Vogliamo che la nostra flotta di veicoli elettrici avanzati non solo aiuti a rinvigorire il taxi giallo di New York, ma aiuti a ridare energia alla città e a spingerla verso un futuro più pulito“, ha detto Moshe Cohen, fondatore e ceo di Gravity.