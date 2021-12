Niente Ecobonus auto nel 2022… ma spunta l’Ecotassa per i veicoli più inquinanti!

Il Movimento 5 Stelle ha proposto il ripristino dell'imposta aggiuntiva per l'acquisto dei veicoli dalle più alte emissioni di CO2: ora la "palla" passa al Parlamento...

Nel 2021, ormai agli sgoccioli, le possibilità di sfruttare gli Ecoincentivi per l’acquisto di una nuova auto a basse emissioni (elettrica o ibrida) sono state numerose: per il nuovo anno, invece, la Legge di Bilancio 2022 non ha ancora previsto nulla a riguardo, il che significa che l’intero settore automotive dovrà tornare a regolarsi tramite il principio della domanda e dell’offerta senza… aiuti esterni.

Questa situazione, tuttavia, ha scatenato il malcontento tra associazioni di categoria e addetti ai lavori, che ovviamente non si sono dati per vinti: a tentare “in extremis” di aprire un ultimo spiraglio di luce ci ha pensato in questi giorni il Movimento 5 Stelle con una proposta al Governo, nella quale è presente non solo la richiesta di ripristino dell’Ecobonus auto… ma anche della tanto odiata “Ecotassa” volta a disincentivare l’acquisto dei veicoli più inquinanti.

L’obiettivo? Accelerare la transizione del settore automotive verso la mobilità elettrica: come si legge nel testo firmato dai deputati Giuseppe Chiazzese e Luca Sut, si ritiene determinante “dare agli incentivi per l’acquisto di autoveicoli a zero emissioni un orizzonte molto più lungo di quello attuale“, estendendo quindi la validità dell’Ecobonus per tutto il 2022 ma solo per i mezzi con fascia di emissioni tra 0 e 20 g/km di CO2.

Parallelamente si chiede anche la proroga degli ammortizzatori economici dedicati all’acquisto e alla messa in opera delle Wallbox per la ricarica domestica, in scadenza a fine 2021 e che prevedono una detrazione in dieci quote annuali del 50% delle spese sostenute fino a un massimo di 3.000 Euro. Ciò che crea insofferenza nella proposta dei 5 Stelle, tuttavia, è proprio la richiesta di ripristino e aggiornamento dell’Ecotassa, la sui soglia minima dovrebbe partire non più dai 191 g/km ma addirittura dai 160 g/km di CO2. Il ricavato servirebbe per “finanziare il fondo per l’acquisto di nuovi elettrici“… ma siamo sicuri che funzionerà?