Nissan 400Z: la nuova sportiva coupé arriva entro fine anno

L'erede della 370Z prenderà spunto dal Concept Z Proto, avrà un V6 biturbo da oltre 400 cavalli e dovrebbe essere presentata a breve nei prossimi mesi

Vi ricordate il Concept Z Proto? Ve lo abbiamo presentato lo scorso autunno e si trattava di un prototipo ideato dal marchio Nissan come base di partenza per una possibile erede della 370Z, ormai sul mercato da ben dodici anni. Ebbene, sembra che la discendente di questa famiglia sia ormai pronta per essere svelata al grande pubblico con un nome che, convenzionalmente, seguirà la nomenclatura a cui finora ci siamo abituati.

Si chiamerà 400Z e, secondo quanto riportato dal portale NewNissanZ.com con alcune immagini spia di un esemplare di pre-serie, dovrebbe essere equipaggiata con l’ultima versione del V6 biturbo 3.0 Litri della Casa giapponese, capace di erogare oltre 400 cavalli e 450 Nm di coppia massima. Dalle foto, che potete visionare anche nella nostra gallery, potete notare quanto questo modello sia simile al Concept Z Proto originale, sia nella carrozzeria esterna che negli interni dove si può notare il digital cockpit, lo schermo touch dell’infotainment e il volante sportivo corredato dalla leva del cambio automatico.

Rispetto al prototipo da cui deriva, inoltre, la 400Z introduce anche dei nuovi cerchi in lega di colore nero su pinze dei freni rosse, così come il sistema di scarico a doppia uscita e uno spoiler posteriore dedicato, a tutto vantaggio dell’efficienza aerodinamica alle alte velocità. I vari dettagli del caso, tuttavia, sono ancora coperti dal mistero… ma niente paura: entro qualche mese dovremmo saperne di più, anche perchè l’uscita sul mercato della nuova “Z” è prevista per la fine dell’anno. Stay tuned!