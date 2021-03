Nissan Ariya: con l’aerodinamica avanzata supera i 500 km di autonomia

L'obiettivo degli ingegneri Nissan è quello di raggiungere un coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,297, con il quale ottenere un'autonomia superiore a quella inizialmente dichiarata

Il prossimo crossover 100% elettrico del marchio Nissan, la Ariya, si avvicina al suo debutto sui mercati internazionali: presentata ufficialmente via web nel mese di luglio 2020, questa vettura cercherà di piazzarsi da subito al vertice della propria categoria con linee sinuose e armoniche da SUV Coupé, ma anche con degli interni essenziali e allo stesso tempo ultra-tecnologici, capitanati dal digital cockpit, dall’infotainment con assistente virtuale e dal pacchetto completo ProPILOT degli aiuti elettronici alla guida.

Una vettura che farà sicuramente tendenza e che in vista del suo arrivo presso le concessionarie – entro la metà di quest’anno – sarà ulteriormente affinata sotto il profilo dell’efficienza aerodinamica, in modo da raggiungere il valore di Cx della resistenza all’avanzamento pari a 0,297. Cosa significa tutto questo? Che la Ariya diventerà il crossover Nissan più aerodinamico di sempre, grazie a una carrozzeria modellata in ogni singolo dettaglio al fine di ottimizzare le prestazioni del motore elettrico e la percorrenza massima offerta dal pacco batterie, con capacità da 63 o 87 kWh.

Dal sottoscocca piatto allo shield frontale fino alle prese d’aria in posizione strategica, il risultato sarà quello di superare i già dichiarati 500 km di autonomia massima, mantenendo l’assoluta stabilità e facilità di controllo del mezzo in ogni condizione di guida. “Con il crescente passaggio alla mobilità elettrica, i test aerodinamici stanno diventando sempre più importanti, dato che l’aerodinamica dei veicoli elettrici è direttamente collegata alla loro efficienza – ha affermato Sarwar Ahmed, Aerodynamics and Aeroacoustics Engineer del Nissan Technical Centre Europe in Gran Bretagna – Minore resistenza aerodinamica e una migliore stabilità permettono di guidare per distanze maggiori prima di dover ricaricare“. A questo punto non resta che attendere ancora qualche mese per verificare con mano se tutte le aspettative create attorno alla Ariya saranno confermate: stay tuned!