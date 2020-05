Nissan GT-R 50 by Italdesign: Super Gran Turismo da 720 CV in edizione limitata

In diretta streaming dal circuito Tazio Nuvolari di Cervesina, Italdesign ha presentato il primo modello della Nissan GT-R 50, serie celebrativa della storica supercar della Casa giapponese

Tra le vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo, un posto speciale è occupato dalla Nissan GT-R: una Gran Turismo leggendaria, che prossimamente godrà di nuova vita grazie all’impegno di Italdesign, azienda impegnata nel settore dell’automotive per lo sviluppo di servizi legati a nuovi veicoli sportivi e prototipi speciali. Il gruppo con base in Piemonte, infatti, ha ricevuto l’incarico da Nissan per produrre una serie celebrativa in edizione limitata della propria GT-R, che è stata recentemente presentata in diretta streaming direttamente dal circuito Tazio Nuvolari di Cervesina, in provincia di Pavia.

Si chiama Nissan GT-R 50 e rappresenta il culmine dello sviluppo iniziato da Nissan nel 1969, anno in cui produsse la prima versione di questa Gran Turismo. “Questo è un giorno davvero speciale – ha dichiarato Joerg Astalosch, CEO di Italdesign – Dopo aver dovuto rinunciare alla presentazione durante il Salone di Ginevra e, dopo il parziale stop dell’attività produttiva dovuto alla Covid-19, da inizio maggio siamo tornati operativi al 100% e possiamo confermare la consegna delle prime vetture tra la fine di questo anno e l’inizio del 2021, come pianificato. Non a caso presentiamo la vettura dal circuito Tazio Nuvolari: è quello che utilizziamo abitualmente per tutti i nostri test dinamici e stiamo appunto concludendo quelli dedicati alla GT-R 50, necessari all’omologazione per la circolazione libera su strada per i vari mercati“.

La nuova Nissan GT-R 50 è stata sviluppata sulla base della versione NISMO direttamente curata dalla Casa giapponese, da cui ha ereditato il suo potentissimo motore V6 biturbo 3.8 Litri. Rispetto alla NISMO, tuttavia, la potenza è stata incrementata fino a 720 cavalli, grazie a turbine e iniettori maggiorati, nuovi pistoni, bielle, albero a gomiti e albero a camme. La carrozzeria di questa versione speciale, inoltre, è in fibra di carbonio e presenta un look davvero grintoso, con sottili fari anteriori a sviluppo verticale, il frontale nero, l’alettone posteriore (attivo) con i tradizionali quattro fanali tondi e cerchi da 21” su pneumatici di dimensioni differenziate tra anteriore e posteriore.

Insomma, una vettura per veri collezionisti, realizzata in serie limitata a 50 esemplari e costruita per festeggiare non solo i 50 anni di questa spettacolare vettura, ma anche per spegnere le 50 candeline dalla fondazione della stessa Italdesign che ne cura la preparazione e l’allestimento. In questo senso, ogni GT-R 50 potrà essere ampiamente personalizzata con livree esterne ad ispirazione delle varie GT-R da corsa che hanno gareggiato in passato, oltre che con un’ampia gamma di colori e materiali interni che renderanno ogni esemplare davvero unico. La sua disponibilità? Tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, con un prezzo molto vicino al milione di Euro.