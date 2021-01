Nissan Juke Enigma: in arrivo a febbraio la versione con Amazon Alexa

Tinta Dark Metal Grey per la carrozzeria, tettuccio Black Metallic, cerchi da 19’’ Akari e la presenza dell’assistente vocale del colosso americano dell’e-commerce

Dopo la versione speciale dedicata alle due designer Lesley Busby e Carine Giachetti, Nissan farà presto debuttare sul mercato un nuovo allestimento dedicato per la Juke, crossover compatto sportivo presente nel listino del marchio giapponese dal 2010. Si chiamerà “Enigma” e sarà caratterizzata innanzitutto da una tonalità bi-tono per la carrozzeria, con tinta principale in Dark Metal Grey e tettuccio in Black Metallic a contrasto.

Sempre in nero saranno colorati i cerchi in lega leggera Akari da 19 pollici, mentre la calotte degli specchietti retrovisori potranno contare su un particolare motivo a intreccio presente, tra l’altro, anche sulla parte superiore della vettura, dove si notano anche i badge dedicati in onore di questa versione speciale.

Ma non è tutto: oltre allo stile e all’eleganza, la nuova Nissan Juke Enigma introdurrà, in esclusiva per l’Europa, il famoso assistente vocale Alexa di Amazon nell’abitacolo, attivabile attraverso la specifica “skill Nissan” e gestibile completamente tramite l’app e il proprio account NissanConnect. In questo modo si potranno controllare da remoto fino a 13 funzioni della vettura semplicemente utilizzando la propria voce, tra cui la navigazione (interfacciata con il navigatore TomTom Traffic), il lampeggio dei fari, il lock/unlock delle portiere e i parametri vitali dell’automobile, come l’autonomia residua oppure la propria posizione su strada.

L’arrivo nei concessionari di questa versione speciale? Nissan Juke Enigma arriverà sul mercato nel prossimo mese di febbraio 2021 in edizione limitata: per quanto riguarda il prezzo al pubblico… vi terremo aggiornati.