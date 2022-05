Nissan Juke Hybrid: aperte le pre-vendite, si parte da 30.300 Euro

La casa giapponese ha svelato il listino prezzi e allestimenti della Juke Full Hybrid: tre i livelli di dotazione previsti - N-Connecta, N-Design e Tekna

A distanza di circa due mesi dalla presentazione ufficiale, il marchio Nissan ha ufficializzato in questi giorni il listino prezzi della Juke Full Hybrid, in arrivo presso i concessionari italiani indicativamente per il mese di settembre. La nuova offerta del SUV giapponese andrà ad affiancare quella già presente con propulsore turbo-benzina da 114 cavalli e prevede una powertrain di stretta derivazione Clio E-Tech con motore endotermico 1.6 da 94 CV in abbinamento a un’unità elettrica supplementare da 49 CV e 205 Nm di coppia massima.

In questo modo l’output prestazionale arriva a quota 143 CV, nel quale è presente anche lo starter/generatore/sincronizzatore del cambio da 15 kW e il pacco batterie agli ioni di litio da 1,2 kWh che, di fatto, è posizionato sotto il pianale e riduce sensibilmente la capacità complessiva del bagagliaio (354 Litri). In questa configurazione la Juke Full Hybrid promette dei consumi nell’ordine dei 5,0-5,2 Litri ogni 100 km e delle emissioni di CO2 di 114-117 g/km, ridotti anche grazie all’utilizzo della EV Mode già disponibile al primo avviamento e per l’80% del tempo di marcia in ambito urbano.

Tra le altre caratteristiche, la soluzione Full Hybrid adottata dalla Nissan Juke include anche il sistema e-Pedal che va ad applicare in automatico una leggera forza frenante qualora il guidatore tolga il piede dal pedale dell’acceleratore. In questo modo la vettura rallenta fino a 5 km/h, rendendo molto comoda la guida in città e ottimizzando allo stesso tempo il recupero dell’energia durante tutte le fasi di decelerazione e frenata.

Tornando al listino prezzi, la nuova Nissan Juke Full Hybrid è proposta in tre livelli di allestimento: quello di base è denominato N-Connecta (da 30.300 Euro) e offre di serie i cerchi in lega da 17”, i fendinebbia, i vetri privacy, il Digital Cockpit con schermo da 7”, l’infotainment da 8” con Android Auto e Apple CarPlay, il climatizzatore automatico, gli specchietti laterali ripiegabili elettricamente, gli alzacristalli posteriori elettrici e il bracciolo centrale con portaoggetti.

Lo step successivo è rappresentato dall’allestimento N-Design (da 31.500 Euro), che aggiunge i cerchi da 19” e la tonalità bicolore della carrozzeria, mentre al top della gamma spicca l’allestimento Tekna (da 32.860 Euro) che completa il quadro con i sedili anteriori regolabili elettricamente, i rivestimenti interni in pelle sintetica e i principali ADAS del pacchetto ProPilot – tra i quali il cruise control adattivo, il monitoraggio degli angoli ciechi, il mantenimento automatico della distanza di sicurezza e il monitoraggio contro il cambio di corsia involontario.