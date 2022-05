Nissan Juke Hybrid: il prototipo Rally Tribute a tutta velocità nel deserto!

Dal progetto su carta al modello reale, Nissan ha realizzato una speciale versione da off-road della Juke Hybrid... che sembra pronta per la Dakar!

Un crossover pronto a tutto, anche alle condizioni più difficili una volta coinvolto in gara tra le dune dei deserti dell’East African Rally: l’anno scorso il marchio Nissan aveva festeggiato il 50° anniversario della sua partecipazione a questo evento con un bozzetto di una versione speciale della Juke Hybrid, spogliata di tutto ciò che la rende un ottimo “ruote alte” da città per adempiere al suo nuovo compito di mezzo da competizione senza compromessi.

Ebbene, a distanza di dodici mesi il brand giapponese ha deciso di trasformare quel disegno in un modello reale, costruendo un prototipo che prende il nome di Nissan Juke Hybrid Rally Tribute. Si tratta innanzitutto di un omaggio alla celebre 240Z del 1971, dalla quale eredita la livrea rossa con cofano nero, il numero 11 sulle fiancate e diversi elementi propri del mondo fuoristrada – tra cui i due fari aggiuntivi all’anteriore, le protezioni sottoscocca, i passaruota maggiorati, le sospensioni rinforzate a corsa lunga e gli specifici pneumatici nelle misure 265/70 R16.

Anche l’abitacolo, ovviamente, è stato modificato con tanto di roll-bar posteriore che conferisce rigidità all’intera struttura nonchè protezione al guidatore e all’eventuale passeggero/navigatore al suo fianco – i quali siedono su sedili da corsa con cinture di sicurezza a quattro punti di fissaggio. Niente divano posteriore, che invece è stato rimosso per fare spazio alla ruota di scorta.

Per quanto riguarda il motore, la specialissima Nissan Juke Hybrid Rally Tribute conferma la powertrain Full Hybrid del modello di serie, contraddistinta da un quattro cilindri 1.6 Litri aspirato a benzina da 94 cavalli e 148 Nm di coppia in abbinamento a un’unità elettrica supplementare da 49 CV e 205 Nm, a uno starter/generatore da 15 kW e a un pacco batterie raffreddato a liquido da 1,2 kWh. In questo modo la scheda tecnica della vettura arriva a 143 CV, scaricata a terra dal cambio automatico multi-mode a sei rapporti con i primi due funzionanti in elettrico e i restanti in modalità termica. Peccato per la mancanza della trazione integrale…