Nissan Micra 2021: cinque versioni e un motore attento all’ambiente

Nissan Micra, nella versione 2021, è disponibile nelle versioni Visia, Acenta, Tekna, N-Design e N-Sport. Il motore turbo da 1 litro rispetta la normativa Euro 6d Full. L'auto arriverà nelle concesionaria a partire da fine 2020 con prezzi a partire da 16.315 euro

Nissan è pronta a scrivere un nuovo capitolo della storia di Micra presentando la versione 2021 che si caratterizza per una nuova veste, decisamente sportiva e ben cinque versioni (Visia, Acenta, Tekna, N-Design e N-Sport) per adattarsi alle esigenze più diverse.

Nissan Micra 2021: le caratteristiche

Nonostante le 38 primavere nel mercato europeo, Nissan Micra ha ancora voglia di recitare un ruolo da protagonista nel segmento delle berline compatte. Per questo il marchio nipponico ha deciso di introdurre in gamma anche la versione N-Design caratterizzata da uno stile maturo e grande attenzione ai dettagli, come ad esempio l’introduzione dei fari a LED, i nuovi cerchi da 16″ two tone denominati Genki (di serie), le varianti Gloss Black e Chrome per le finiture posteriori, anteriori e laterali e per le calotte degli specchietti, il tessuto nero con dettagli grigi per i sedili e plancia effetto pelle, come anche le imbottiture per le ginocchia e i pannelli delle portiere. La versione N-Sport comprende finiture anteriori, posteriori e laterali nere lucide e le nuove calotte dei retrovisori nere si abbinano ai cerchi in lega neri Perso da 17″, fendinebbia e fari a LED di serie e interni in Alcantara che impreziosiscono i sedili con un nuovo design per avere miglior supporto e ridurre l’affaticamento anche dopo tanto tempo passato al volante. La versione Tekna, invece, è dotata di sistema di telecamere Intelligent Around View Monitor di Nissan, che aiuta i conducenti a parcheggiare in modo semplice anche negli spazi più ristretti e impianto audio Bose Personal.

A livello di motorizzazioni, Nissan Micra 2021 adotta un propulsore turbo da 1 litro di Micra conforme allo standard Euro 6d Full, garantendo consumi ridotti e bassi livelli di emissioni. Il pacchetto tecnologico comprende il sistema di assistenza per le partenze in salita, Intelligent Ride Control e Intelligent Trace Control, per migliorare la gestione in situazioni difficoltose. È inoltre disponibile un Safety Pack con tecnologie di sicurezza avanzate, di serie su Tekna e optional sulle altre versioni. Questo comprendere controllo automatico dei fari abbaglianti, sistema di avviso e prevenzione del cambio di corsia involontario intelligente, sistema di frenata d’emergenza intelligente con rilevamento pedoni e riconoscimento segnaletica stradale.

Nissan Micra 2021: quanto costa

Nissan Micra 2021 sarà disponibile nelle concessionarie italiane entro la fine del 2020, con prezzi a partire da 16.315 euro. “Con il rinnovamento della gamma per il 2021, abbiamo perfezionato gli aspetti di Micra più apprezzati dai clienti, per i quali è ora più facile trovare la versione adatta alle proprie esigenze e aggiungere un tocco di stile con le opzioni di personalizzazione. Sulla base del successo di questo modello e ascoltando il punto di vista dei clienti siamo riusciti a migliorare ulteriormente Micra“, ha detto Ekaterina Apushkina, General Manager Marketing City Cars Nissan Europe.