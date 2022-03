Nissan Micra Kiiro: Batman rende speciale anche la piccola citycar giapponese

Il marchio Nissan ha esteso l'allestimento Kiiro anche sulla Micra: prodotta in sole 250 unità, è per il momento disponibile sul solo mercato inglese

L’appuntamento del 3 marzo è ormai alle porte per gli appassionati delle avventure dell’uomo-pipistrello: questo giovedì, infatti, il nuovo film “The Batman” sarà proiettato nei migliori cinema di tutta Italia, una pellicola che già a gennaio era stata pubblicizzata dalla versione speciale Kiiro della Nissan Juke. Quest’edizione, oggi, è stata estesa anche alla citycar Micra, che per il momento è disponibile solo in Inghilterra ma che presto arriverà anche nel nostro Paese.

Come accaduto con la Juke, la Nissan Micra Kiiro si distingue per il colore della carrozzeria in Echo Grey e per i dettagli in giallo presenti sui paraurti (anteriore e posteriore) e sulle finiture dei pannelli laterali, a cui si aggiungono i badge specifici ben in mostra nello spazio disponibile sul montante C. La dotazione, inoltre, prevede anche i cerchi in lega da 17” in nero lucido e i vetri posteriori oscurati: rispetto alla Juke, tuttavia, la citycar giapponese non eleva ulteriormente l’eleganza del design dell’abitacolo, che rimane sostanzialmente invariato rispetto a quanto propone l’allestimento Acenta.

Da quest’ultimo, inoltre, eredita il sistema infotainment NissanConnect con schermo touchscreen da 7 pollici, provvisto di connettività Apple CarPlay e Android Auto, navigatore e aggiornamenti sul traffico in tempo reale, assieme al pacchetto supplementare Vision, che comprende anche il climatizzatore automatico, gli alzacristalli elettrici e i sensori di parcheggio posteriori.

Lato prezzi, per il momento vi possiamo snocciolare i dati riservati al mercato britannico: la Nissan Micra Kiiro, con motore 1.0 Litri tre cilindri da 92 cavalli, viene proposta con un listino in partenza da 18.375 sterline (poco meno di 22.000 Euro) se equipaggiata con il tradizionale cambio manuale a cinque marce, che sale fino a 19.725 sterline (circa 23.600 Euro) nel caso in cui si scelga la trasmissione automatica CVT a variazione continua.