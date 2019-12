Nissan Micra N-Style: la media giapponese fa la voce grossa

La Nissan Micra N-Style è dotata di motore IG-T 1.0 da 100 CV e 160 Nm di coppia massima che fa parte delle nuove motorizzazioni turbocompresse introdotte all’inizio del 2019 omologate Euro 6d-TEMP. I prezzi partono da 19.380 euro

Micra, uno dei modelli di maggior successo di Nissan si arricchisce con una nuova edizione speciale, la N-Style, caratterizzata per la sua configurazione da fascia alta e proposta con prezzi che partono da 19.380 euro.

Nissan Micra N-Style: com’è fatta

La Nissan Micra N-Style si caratterizza per uno stile deciso e dinamico dovuto alla scelta di adottare una livrea con due colori con tanti dettagli neri come per i gusci degli specchi retrovisori, delle modanature laterali e delle finiture ai paraurti. Lo sguardo si fa subito conquistare dai cerchi in lega 17” verniciati in tono e dei fari dotati di proiettori a LED. Salendo a bordo l’attenzione è attirata subito dai rivestimenti in pelle in tinta bicolore bordeaux-nero e dai tessuti di elevata qualità. Il volante multifunzione “smart d-shape” con funzione di vibrazione in caso di momentanea distrazione alla guida e “invasione” nella corsia opposta, è rivestito in pelle, battitacco e tappetini sono personalizzati.

Ricca la dotazione multimediale che comprende il sistema infotainment Nissan Connect con schermo touch da 7” e connettività compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto. Non poteva mancare un sistema di download per le mappe stradali e di aggiornamenti software OTA. Micra N-Style è dotata della tecnologia Nissan Intelligent Mobility che comprendente sistema di avviso e prevenzione del cambio di corsia involontario, frenata autonoma d’emergenza a funzione predittiva, controllo automatico dei fari abbaglianti, Intelligent Trace control, Intelligent Ride control e Hill-hold Assist.

A spingere la Nissan Micra N-Style c’è il motore IG-T 1.0 da 100 CV e 160 Nm di coppia massima che fa parte delle nuove motorizzazioni turbocompresse introdotte all’inizio del 2019 omologate Euro 6d-TEMP. Il propulsore è abbinato a un cambio manuale a cinque rapporti oppure oppure al nuovo cambio automatico Xtronic a variazione continua (CVT) a sua volta dotato di tecnologia D-Step (funzionale all’erogazione della potenza in maniera più fluida) e modalità di guida “Eco” per l’ottimizzazione dell’efficienza in termini di consumo.