Nissan Qashqai è “Best Car for City Driver” 2020

Nissan Qashqai si è aggiudicato il premio “Best Car for City Driver” nell’ambito degli AutoTrader New Car Awards 2020 che si sono tenuti nel Regno Unito. A differenza di altri premi automobilistici, l’AutoTrader New Car Awards viene decretato da un campione di cittadini che hanno acquistato auto nuove nell’ultimo anno e non dalla classica giuria selezionata

Nissan Qashqai trionfa ai AutoTrader New Car Awards

Nissan Qashqai si è aggiudicato il titolo di “Best Car for City Driver” degli AutoTrader New Car Awards, grazie al voto di 9.000 suoi nuovi proprietari. Erin Baker, direttore editoriale di AutoTrader, ha commentato così il successo: “Nissan Qashqai si aggiudica gli onori di una competizione molto serrata. I costi di gestione sono importanti per chi usa la vettura in città e in questo Qashqai ha trionfato. Con una combinazione impareggiabile di affidabilità, spazio e comfort, Qashqai si è affermato come chiaro vincitore“.

“La formula vincente di Qashqai ha guidato il mercato delle vendite crossover nel Regno Unito dal primo giorno e ci aspettiamo che continui a farlo. Siamo orgogliosi di aver vinto questo premio, non solo perché riconosce Qashqai come una vettura eccellente per la città, ma perché è stata votata da migliaia di clienti, che hanno riposto fiducia in Nissan e ora si stanno godendo la loro scelta di acquisto. Questo è molto importante per noi“, ha aggiunto Andrew Humberstone, amministratore delegato di Nissan Motor GB.