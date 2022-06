Nissan Qashqai e-POWER: aperti gli ordini in Italia, prezzi da 36.270 Euro

Il marchio Nissan ha aperto la pre-vendita del nuovo Qashqai elettrificato, che arriverà nei concessionari dal prossimo ottobre in cinque allestimenti

Dopo il debutto con il benzina mild-hybrid a 12V, ora è giunto il momento di vedere sul mercato anche l’attesissima versione a tecnologia Full Hybrid denominata e-POWER: con l’arrivo della terza generazione la Nissan Qashqai ha alzato in maniera importante l’asticella del segmento dei crossover, proponendosi ora con una motorizzazione innovativa che può essere già pre-ordinata in Italia collegandosi direttamente al sito ufficiale del marchio giapponese (oppure rivolgendosi alla concessionaria più vicina).

Il sistema e-POWER messo a punto da Nissan è unico nel proprio genere perchè adotta un motore elettrico con funzione di trazione e un motore termico 1.5 Litri turbo-benzina a tre cilindri che funge da “generatore di corrente” e quindi ha il compito di ricaricare il pacco batterie associato al primo. Entrando maggiormente nei dettagli, l’energia recuperata sulla Qashqai E-POWER viene trasmessa a un inverter che la trasforma in corrente, la quale poi è inviata all’accumulatore e/o all’unità elettrica.

L’intero processo è regolato ovviamente dall’elettronica di bordo, che ottimizza i flussi di energia verificando lo stato di carica della batteria, lo stile di guida del conducente e la richiesta di spinta durante la marcia, oltre a massimizzare il tempo complessivo durante il quale il motore termico rimane effettivamente spento. La volontà degli ingegneri Nissan è quella di far circolare la nuova Qashqai e-POWER prevalentemente in elettrico: per questo motivo è presente anche il sistema di frenata rigenerativa e la tecnologia e-Pedal, che consente di guidare semplicemente utilizzando il pedale dell’acceleratore.

Con un output prestazionale complessivo di 190 cavalli e 330 Nm di coppia massima, la Nuova Nissan Qashqai e-POWER dichiara un consumo medio di 5,4 Litri ogni 100 km, un’emissione di CO2 pari a 122 g/km, una velocità massima di 170 km/h, uno scatto 0-100 coperto in 7,9 secondi e un’autonomia prossima ai 1000 km con un pieno. Uno sguardo al listino per l’Italia? Lo trovate subito qua sotto: l’arrivo nei concessionari è previsto per il mese di ottobre 2022.

NISSAN QASHQAI E-POWER 2022