Nissan X-Trail 2022: la quarta generazione è solo ibrida, a 5 o 7 posti

Il marchio giapponese ha presentato la quarta generazione della X-Trail, rinnovata praticamente da cima a fondo. Il listino prezzi parte da 38.080 Euro

Stavolta il marchio Nissan ci ha anticipato: proprio qualche giorno fa, infatti, la Casa giapponese ha presentato la nuova generazione (la quarta) della X-Trail, SUV top di gamma che è stato rinnovato sia esteticamente che (soprattutto) meccanicamente visto che debutterà in Europa e in Italia nella sola versione con powertrain e-Power, la quale utilizza l’alimentazione a benzina solo per far funzionare il motore elettrico che invia la spinta alle ruote e al pacco batterie da 2 kWh. I prezzi? A partire da 38.080 Euro… ma andiamo con ordine.

NISSAN X-TRAIL 2022: COME CAMBIA FUORI…

Iniziamo dall’estetica: la nuova Nissan X-Trail 2022 è stata rinnovata completamente rispetto al precedente Model Year, pur mantenendo quelle proporzioni possenti e muscolose che l’hanno sempre contraddistinta dal suo esordio sul mercato nel lontano 2001. All’anteriore spiccano la griglia V-Motion e i gruppi ottici a LED sdoppiati mentre lateralmente colpiscono subito l’occhio gli enormi passaruota e la cromatura presente alla base delle portiere.

Lunga 4,68 metri, larga poco più di 2, alta 1,725 metri e con un passo di 2.705 mm che mette a disposizione fino a sette posti su tre file di sedili, la nuova Nissan X-Trail 2022 è ovviamente predisposta per l’utilizzo in fuoristrada e in questo senso sono presenti le protezioni specifiche sui paraurti anteriore e posteriore assieme al sottoscocca carenato. Al retrotreno, infine, trovano posto il piccolo spoiler sul lunotto inclinato e la nuova firma luminosa, i cui fari ora proseguono sulle fiancate laterali.

NISSAN X-TRAIL 2022: … E COME CAMBIA DENTRO

Passando nell’abitacolo, la nuova Nissan X-Trail 2022 mette sul piatto una plancia decisamente più lineare, compatta e organizzata: ora ogni comando è a portata di mano, a partire dal grande schermo del sistema infotainment da 12,3” posto al centro del cruscotto e affiancato dal quadro strumenti completamente digitale da 10,8”. Sempre al centro sono poi presenti il selettore del cambio e la dock-station per la ricarica wireless dello smartphone, a cui si aggiungono diversi vani portaoggetti che aiutano a far arrivare la capacità di carico complessiva della vettura al valore di 585 Litri con tutti i sedili in posizione.

Quest’ultimi, nella seconda fila, possono essere divisi secondo la configurazione 40:20:40 e possono anche scorrere verso l’anteriore per far avanzare spazio a quelli della terza fila, capaci di accogliere persone fino a 1,60 metri di altezza. Tornando al bagagliaio, il suo “pavimento” è rivestito con moquette da una parte e plastica dall’altra, mentre i pannelli che lo formano possono essere disposti in 16 configurazioni differenti a seconda delle esigenze.

NISSAN X-TRAIL 2022: TECNOLOGIA DI BORDO E ADAS

Abbiamo parlato dell’infotainment e soffermandoci appunto sulla tecnologia disponibile a bordo, la nuova Nissan X-Trail 2022 non fa mancare nulla ai suoi occupanti mettendo a disposizione il sistema multimediale NissanConnect da 12,3” compatibile con Android Auto – Apple CarPlay e predisposto con i comandi vocali, gli assistenti Google e Amazon Alexa, l’hotspot wi-fi e il controllo da remoto tramite app dedicata.

Non mancano, ovviamente, il navigatore con mappe 3D e gli aggiornamenti OTA, così come la suite di ADAS Pro Pilot ora comprendente tutti gli aiuti elettronici più recenti per la guida autonoma di Livello 2. Tra questi il cruise control con regolatore automatico della velocità in base alla segnaletica stradale, l’assistenza al mantenimento della corsia che interviene su acceleratore e freno, la frenata automatica d’emergenza, i fari adattivi in base alle condizioni della strada e il monitoraggio degli angoli ciechi, che previene addirittura le manovre errate che possono causare incidenti durante le fasi di retromarcia.

NISSAN X-TRAIL 2022: L’ELETTRICO CHE NON TI ASPETTI

Il vero piatto forte della nuova Nissan X-Trail 2022, tuttavia, è il motore installato sotto al cofano: già visto sulla Qashqai, consiste nella powertrain e-Power a singola unità elettrica all’anteriore da 150 kW (204 cavalli) e 330 Nm di coppia massima in abbinamento a un tre cilindri da 1.5 Litri per 158 CV e 250 Nm, il quale funziona come “range extender” fornendo l’energia necessaria al funzionamento della prima e al pacco batterie da 2 kWh.

Si tratta di una soluzione davvero innovativa perchè permette alla X-Trail di funzionare a tutti gli effetti come un’auto elettrica vera e propria: in questo modo la velocità massima (auto-limitata) arriva a 170 km/h, lo scatto 0-100 si ferma intorno agli 8 secondi e i consumi sono limitati a circa 5,8-5,9 Litri ogni 100 km e 131-134 g/km di CO2. Tra le versioni che saranno disponibili in Europa, inoltre, sarà presente anche quella con trazione integrale intelligente e-4orce che aggiunge un secondo motore elettrico sull’asse posteriore da 128 CV e 195 Nm grazie al quale la potenza totale del sistema arriva a 213 cavalli.

Entrambi i modelli, in ogni caso, offriranno la funzionalità e-Pedal Step, che consente di utilizzare la vettura esclusivamente con il pedale dell’acceleratore dal momento che le fasi di rallentamento e frenata sono gestite dall’elettronica di bordo, e il sistema Linear Tune, che adatta gli RPM del motore termico alla velocità di crociera in modo da aumentare il comfort di marcia. Prezzi e allestimenti? La nuova Nissan X-Trail 2022 attaccherà il mercato nella versione a singolo motore elettrico con l’equipaggiamento Visia (da 38.080 Euro) e in quella a trazione integrale e-4orce nei modelli Acenta, N-Connecta e Tekna, con prezzi fino a 50.970 Euro. Tenete presente che nei prossimi giorni potrete vederla dal vivo partecipando all’e-Xperience Tour organizzato presso i concessionari ufficiali.