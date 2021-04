Nissan X-Trail: presentata al Salone di Shanghai la versione 2022

Il nuovo Nissan X-Trail, sviluppato sulla piattaforma Cmf-C, accoglie il propulsore ibrido e-Power costituito da un motore elettrico che si occuperà della trazione e da un motore termico che ha il compito di generare energia elettrica in movimento evitando così soste per la ricarica. Il suo arrivo è previsto nell'estate del 2022

Il Salone dell’auto di Shanghai è stata la sede scelta da Nissan per presentare il nuovo X-Trail, il maxi SUV giapponese che dovrebbe arrivare in Europa nel corso dell’estate del 2022 con tante novità tecniche tra cui linee esterne riviste, interni più tecnologici e soprattutto il motore e-Power composto da un’unità termica e una elettrica.

Nissan X-Trail 2022: le caratteristiche

Nissan X-Trail è ormai giunto alla sua quarta generazione e come in occasione di ogni restyling la vettura porta con sé una bella dose di novità. L’auto, che sarà disponibile tra un anno abbondante, è stata sviluppata sulla piattaforma Cmf-C pensata proprio per accogliere il propulsore ibrido e-Power costituito da un motore elettrico che si occuperà della trazione e da un motore termico che ha il compito di generare energia elettrica in movimento. In sostanza si tratta della stessa tecnologia che viene utilizzata sulla Note (in Giappone) e sulla terza generazione di Qashqai. Questo sistema permette alla vettura di viaggiare in elettrico senza doversi fermare per ricaricare il propulsore elettrico, ma anche di ottimizzare i consumi, visto che il motore termico funziona sempre nel range ottimale.

Nissan X-Trail è un grande SUV sette posti con linee decise e muscolose. Il frontale si caratterizza per la griglia con forma a V di dimensioni generose, i dettagli bicolore e l’originale disegno orizzontale dei fari (con tecnologia full LED). I grandi passaruota hanno un aria molto “fuoristradista” ma l’auto è fatt anche di tanò dettagli eleganti che la renderanno idonea per un pubblico trasversale. Internamente, spiccano il cruscotto digitale con il grande schermo a sbalzo al centro della plancia. Tra le novità anche il debutto dei sistemi di assistenza alla guida inclusi pacchetto Nissan ProPilot. “Fin dal suo lancio nel 2001, X-Trail ha riscosso grande successo e la nuova versione, oltre a conservare la propria identità, offrirà ancora più efficienza, eleganza, versatilità e tecnologie avanzate“, ha dichiarato alla stampa Guillaume Cartier, presiedente Nissan per l’area AMIEO.